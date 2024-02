Claudia Mohr-Stradner steigt in die Geschäftsführung von Epamedia auf. Sie folgt auf Brigitte Ecker, die das Unternehmen nach 14 Jahren verlässt. Als CSO wird die gebürtige Wienerin ab März als CSO für die Bereiche Sales, Client Service und Marketing verantwortlich sein.

Die neue CSO war 2021 zum Außenwerber Epamedia gewechselt. Vorher war sie knapp 18 Jahre als Anzeigenleiterin bei der Mediaprint tätig. Für Epamedia hatte sie zunächst die Gebiete Wien, Niederösterreich, Burgenland und Steiermark als Head of Regional Sales verantwortet. 2023 wurde sie Director Sales und übernahm in dieser Funktion die Gesamtverantwortung für den Verkauf in Österreich.

„Von der ersten Sekunde an, die ich für dieses fantastische Unternehmen tätig sein durfte, war ich begeistert. Ich brenne für Out-of-Home, aber ganz besonders für die Epamedia. Ich habe hier ein engagiertes und großartiges Team an meiner Seite, und ich bin stolz, mit ihnen gemeinsam den Erfolgskurs weiterzugehen und auszubauen“, sagt Claudia Mohr-Stradner.

„Als ehemalige Leistungssportlerin weiß ich, was es heißt, ein Ziel konsequent zu verfolgen, aber vor allem, dass dies nur gemeinsam durch Zusammenhalt sowie mit Freude und Motivation möglich ist.“ Die Zusammenarbeit mit Menschen sei ihr wichtig, weshalb sie weiterhin nahe an den Kunden operativ tätig sein wolle.

„Brigitte Ecker danke ich für diese Chance und ihr Vertrauen. Ich habe sie als sehr wertschätzende und unterstützende Geschäftsführerin erleben dürfen. Sie war damals einer der Gründe, warum ich zur Epamedia kam, und ich gebe mein Bestes, dieser großen Verantwortung gerecht zu werden“, sagt die neue CSO weiter.

Brigitte Ecker, die ehemalige CEO, sagt: „Claudia Mohr-Stradner ist eine Powerfrau mit einem außerordentlichen Gespür für die Bedürfnisse von Menschen, gekoppelt mit einem partnerschaftlichen Führungsstil. Wir kennen und schätzen uns seit Jahren. Umso mehr freut es mich, an sie zu übergeben und ich wünsche ihr in ihrer neuen Funktion viel Freude und weiterhin eine fulminante Erfolgsstory im traditionsreichen Epaversum.“

