Kindermann ernennt Gerhard Zawatzki zum Head of International Sales. In dieser Funktion wird er das gesamte Vertriebsteam leiten und soll die Expansion des ProAV-Distributor und Hersteller auf internationaler Ebene vorantreiben.

Gerhard Zawatzki verfügt über langjährige Erfahrung in der AV-Branche und im Vertrieb. Vor seiner aktuellen Position bekleidete er leitende Positionen im ProAV- und Education-Umfeld, sowohl im Vertrieb als auch im Business Development. Neben seinen Tätigkeiten in verschiedenen Unternehmen war er auch als selbständiger AV-Professional mit Schwerpunkt Osteuropa und Benelux tätig. Zuletzt hatte er die Position des Senior Business Development Manager DACH bei Maxhub inne, bevor er vor rund einem Jahr zu Kindermann wechselte, wo er für die Geschäftsentwicklung der Eigenprodukte verantwortlich war.

In seiner neuen Rolle wird Gerhard Zawatzki zusammen mit seinem Team für den strategischen und operativen Ausbau der internationalen Distribution zuständig sein. Seine Produkte, insbesondere die Display- und Projektorhalterungen sowie das Portfolio an modularen Tischanschlussfeldern, bewirbt Kindermann am internationalen Markt als „Made in Germany“. Zu den Produkten der Eigenmarke gehören des weiteren Touchdisplays und die universelle drahtlose BYOD-Lösung Klick & Show.

„Ich freue mich sehr über die neue Position und diese Herausforderung. Wir haben mit unserem Portfolio großes Potenzial, um nicht nur in EMEA, sondern auch weltweit zu expandieren. Das ist sicher keine leichte Aufgabe, aber ich bin überzeugt, dass wir mit unseren Lösungen punkten können“, sagt Gerhard Zawatzki.

„Wir freuen uns, dass Gerhard Zawatzki die Position des Head of International Sales übernommen hat. In seiner bisherigen Tätigkeit im Business Development hat sich gezeigt, dass er aufgrund seiner Erfahrung, seiner Produktkenntnisse und seines internationalen Netzwerks der Richtige für diese Aufgabe ist“, so Timo Meißner, Geschäftsführer von Kindermann.