Ab sofort übernimmt Lang Baranday, ein Großhändler im Schweizer ProAV-Markt, die Distribution der Kindermann-Produktpalette in der Schweiz.

Das Unternehmen Baranday AG mit Sitz in Zürich wurde 2006 von Nicola Votta gegründet. 2017 ging der Händler im Zuge der Neugründung mit der Lang AG in der Lang Baranday AG auf. Die sich neu im Portfolio befindende Produktpalette von Kindermann umfasst Touchdisplays, die universellen Collaboration-Lösungen Klick&Show, Display- und Projektorenhalterungen sowie die Auswahl an Tischanschlussfeldern

Nicola Votta, CEO der Lang Baranday AG, freut sich, kommentiert: „Die Zusammenarbeit mit diesem renommierten Unternehmen im Bereich audiovisuelle Lösungen für den Bildungs- und Bürokommunikationsbereich ermöglicht es uns, unseren Kunden hochwertige Produkte mit innovativen Funktionen anzubieten. Die Expertise von Kindermann und unsere gemeinsame Ausrichtung auf höchste Standards in Technologie und Kundenzufriedenheit versprechen eine erfolgreiche Entwicklung und stärken unsere Position weiter.“

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Lang Baranday. Die Schweiz ist für uns ein wichtiges Land bei unserer internationalen Expansionsstrategie. Nun haben wir einen starken und geschätzten Distributor für uns gewonnen, der unsere Unternehmensphilosophie teilt: hochwertige Produkte, tiefgehendes Know-how und hervorragender Service“, erklärt Gerhard Zawatzki, Head of Sales International bei Kindermann.