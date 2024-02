Superbowl LED's go Chiefs! LED's go 49ers!

Wenn am Sonntag in den USA der Superbowl zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers angepfiffen wird, schaut die Nation zu: Mehr als 100 Millionen Zuschauer verbucht der Mega-Event jedes Jahr.

Wenn also aller Augen auf dem Allegiant Stadium in Las Vegas liegen, wird das auch ein Fest für ProAV-Fans. Denn dieses ist mit State-Of-the-Art-Digital Signage von Samsung ausgerüstet. Blickfang im Heimstadion der Las Vegas Raiders bildet dabei ein 2.500 Quadratmeter großes transparentes LED-Mesh an der Außenseite des Stadions – dem größten in der an großen Screens nicht armen US-amerikanischen Profi-Football-Liga.

Hinzu kommen zwei Scoreboards im Inneren des Stadions, 1.100 und 55 Quadratmeter groß. Im Stadion verteilt sind zudem mehr als 2.500 Displays installiert, in Formaten von 27 bis 98 Zoll.

„Das überlebensgroße Samsung Outdoor LED Mesh Display und die tausenden von Video-Bildschirmen im Innenbereich schaffen das ultimative Fan-Erlebnis für die Raider Nation im Allegiant Stadium“, sagte David Phelps, Leiter der Display Division, Samsung Electronics America. „Wenn das Big Game nach Las Vegas kommt, wird das Allegiant Stadium bereit sein, die Football-Fans mit einem erstaunlichen Line-up von Samsungs beeindruckender visueller Technologie zu begeistern, die alle Erwartungen übertrifft – selbst in der Hauptstadt der Unterhaltung.“

Auch The Sphere wird leuchten

„Las Vegas ist die Top-Destination des Landes für Sport und Unterhaltung, und das Allegiant Stadium ist ein erstklassiges Ziel für Touristen und Einheimische“, sagt Matt Pasco, Vice President für Informationstechnologie der Raiders. „Die Technologie von Samsung ist einer unserer größten Trümpfe, wenn es darum geht, den Fans ein spektakuläres, unterhaltsames Erlebnis zu bieten und sicherzustellen, dass unsere Einrichtung den höchsten Standards in der Sport- und Unterhaltungshauptstadt der Welt entspricht.“

Auch außerhalb des Stadions werden in Las Vegas an diesem Wochenende die LED leuchten, was das Zeug hält. Mit der neuen ikonischen Werbefläche The Sphere wird es die Möglichkeit geben weltweit im Rahmen der großen Superbowl-Party Aufmerksamkeit zu erregen.