Ab sofort unterstützt Phillip Kortlang als Creative Director und Unit Lead die Design- und Branding-Agentur Strichpunkt an den Standorten Berlin und Hamburg. Der 37-Jährige bringt digitale Expertise mit, die über sämtliche Technologien hinweg in die Kundenentwicklung bei Strichpunkt einfließen soll. Zu seinen Aufgaben wird es gehören, mit seinem technologischen Know-how innovatives Corporate Design für Strichpunkt-Kunden weiterzuentwickeln.

Gemeinsam mit Antje Grieshaber bildet er die operative Doppelspitze Kreation/Projektmanagement der Strichpunkt-Units in Berlin und Hamburg und wird damit Kunden wie die BVG, Otto Group, Škoda, Blanco und Iqony mitverantworten. Er folgt damit auf Tobias Nusser, der das Unternehmen verlassen hat.

In seiner neuen Rolle berichtet Phillip Kortlang an Peter Matz, Studio Lead Berlin/Hamburg und Member of the Executive Board. „Wir freuen uns sehr, dass wir Phillip Kortlang für Strichpunkt gewinnen konnten. Er wird unser kreatives Produkt nicht nur am Standort, sondern im ganzen Unternehmen ein Stück besser machen. Mit Phillip haben wir nicht nur einen sehr erfahrenen und dekorierten Kreativen an Bord, sondern auch eine starke Persönlichkeit, die sich mit unseren Strichpunkt-Werten sofort identifizieren konnte”, sagt Peter Matz.

Philip Kortlang kommt von Mutabor, wo er seit 2017 in verschiedenen Positionen tätig war und ein multidisziplinäres Kreativteam leitete. Für BMW Motorrad verantwortete er die agenturseitige Betreuung des Corporate Designs und mehrere preisgekrönte Projekte. Weitere Kunden waren unter anderem: Audi, Beiersdorf, Clariant und Pro Sieben Sat1. Zuvor arbeitete er von 2016 bis 2017 als Senior Designer bei Eiga, unter anderem für Daimler Financial Services, Hanseatic Bank und Immowelt, und von 2012 bis 2016 als Freelance Designer. Hier zählten unter anderem ARD, Bilanz, WDR, ZDF und das Zeit-Magazin zu seinen Kunden.

