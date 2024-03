Dreifache AI-Power machte diese Milka-Werbeaktion in den Niederlanden möglich: Für jeden, der einen Milka-Schokoriegel kaufte, rappte der Rapper Snelle eine personalisierte Liebesbotschaft. Über einen QR-Code auf der Packung gelangte man zu einem Textfeld, in die man seine Botschaft an einen besonders geliebten Menschen, als Text eingeben konnte. Mithilfe von Open AI wurde daraus eine Rap-Sequenz im Snelle-Style. Die AI-Engine Uberduck klonte die Stimme von Snelle und die Engine Heygen produzierte ein Video des Rappers mit Lippensynchronisation.

Die Social- und Out-of-Home-Kampagne „Let Snelle Sing for You“ machte auf das AI-Tool aufmerksam. In Amsterdam und Rotterdam gestaltete man sogar ganze JC-Decaux-Stelen als Milka-Tafeln und ganze Haltestationen im Lila-Branding um. Dafür war unter anderem die Publicis Groupe zuständig.

Die gesamte Kampagne stand unter dem Motto „Spreading Tenderness“ – Zärtlichkeiten verteilen. Sie stammt aus der Hand der Agentur Ogilvy Netherlands. An der Kooperation mit Snelle arbeitete die Agentur Crocodile. Die ganze Story zur Kampagne zeigt Ogilvy in diesem Video.

