Mit Nordrhein-Westfalen und Bayern halten am 14. März die beiden bevölkerungsreichsten deutschen Bundesländer ihren Landes-Warntag ab. Wie beim Warntag des Bundes werden dabei alle verfügbaren Warnmittel getestet: von Sirenen über die Nina- und Katwarn-Apps bis hin zu Digital-out-of-Home-Anlagen.

Denn letztere sind mittlerweile fester Bestandteil des Katastrophenwarnsystems Mowas und zeigten ihre Effizienz schon bei den Bundeswarntagen 2022 und 2023. Allein Ströer ist mit rund 1.200 DooH-Werbeträgern in Nordrhein-Westfalen und mit circa 1.100 in Bayern beteiligt. Auch Wall ist dabei, unter anderem mit Screens in Köln, Düsseldorf und Dortmund.

Wann wird der Probealarm ausgelöst?

Der landesweite Alarm am 14. März 2024 wird sowohl in NRW als auch in Bayern um 11.00 Uhr ausgelöst, um 11.20 Uhr folgt die Entwarnung.

„Sicherheitskommunikation, Krisenkommunikation und Prävention. Zahlreiche Ereignisse, aus der Vergangenheit haben uns gezeigt, wie wichtig eine gute öffentliche Infrastruktur ist, mit der Bürgerinnen und Bürger gezielt und in Echtzeit informiert, aber auch gewarnt werden können. Als offizieller Warnmultiplikator streben wir den weiteren Ausbau unseres sogenannten ‚Kommunalen Stadtinformationssystems‘ KIS an, um Warnungen im öffentlichen Raum über Screens zu optimieren und damit die kommunalen Krisenstäbe zu unterstützen“, sagt Alexander Stotz, CEO von Ströer Media Deutschland.

