"Below the Lights" Verstärkung für Piccadilly Lights

Landsec, der Eigentümer der DooH-Wall am Piccadilly Circus, baut unter dem Screen eine immersive Event-Location. Die Locatio, die mit großflächigen Screens gefüllt sein wird, nennt sich „Below the Lights“. Das ist eine Anspielung auf die darüberliegende DooH-Fassade, die unter dem Namen Piccadilly Lights bekannt ist. Die Idee ist es, beide Areale – Außenscreen und Innenfläche – für Kampagnen oder Events zu kombinieren.

„Below the Lights“ wird sich über drei Etagen ziehen und damit eine Kapazität von rund 540 Personen haben. Großformatige Ultra-HD-Screens sollen Marken genug Fläche bieten, sich zu präsentieren – oder Kultur- und Kultur-Events auf ein immersives Level heben. Daneben soll es laut Landsec ein moderne Beleuchtungs- und Beschallungsanlage geben.

Hier ein animierter Rundgang durch die Fläche:

Die Multimedia-Ausstattung soll die Räume so anpassungsfähig machen, dass sie sich für alle möglichen Produkteinführungen eignen – vom neuen Fahrzeugmodell bis zur Filmpremiere. Denkbar sind auch Pop-up-Stores und Modeschauen. Bei der digitalen Umsetzung wird der Dienstleister DMT unterstützen. Für große Kampagnen lässt sich dann zusätzlich der DooH-Screen aktivieren.

Derek Manns, Head of Commercialisation bei Landsec, sagt: „Die Menschen sind auf der Suche nach neuen Erfahrungen, und Marken suchen zunehmend die persönliche Interaktion mit ihrem Publikum. Below The Lights ist ein wahrhaft immersiver Raum, der es den Verbrauchern ermöglicht, sich auf eine völlig neue Art und Weise aktiv mit Marken auseinanderzusetzen.“

Außenwerber Ocean Outdoor wird die Fläche, genau wie den Außenscreen, vermarkten. Beide Flächen wird man auch kombiniert buchen können. Phil Hall, UK CEO von Ocean Outdoor, sagt: „Wenn Below The Lights und die Piccadilly Lights zusammen eingesetzt werden, entsteht ein immersives Markenerlebnis, das ein echtes Statement setzt. Marken werden in der Lage sein, vollständig integrierte Kampagnen durchzuführen.“

Ebenfalls involviert ist die Kulturmarketing-Agentur 160 Over 90, eine Tochter von Endeavor, die einen Kalender mit Marken- und Kultur-Events für Below The Lights erstellen soll. Die Eröffnung ist für Sommer 2024 geplant.