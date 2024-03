Die Agentur Annalect ist innerhalb der OMG-Gruppe auf Data und Technologie spezialisiert. Mit Benedikt Schmitt-Homann bekommt sie einen neuen Managing Partner im Bereich People Based Marketing. Der 45-Jährige kommt von Payback und United Internet Media. Er soll sich bei Annalect insbesondere auf die Entwicklung ganzheitlicher Datenstrategien konzentrieren, die Werbetreibende in der Post-Cookie-Ära anwenden können. Außerdem soll Benedikt Schmitt-Homann Omni – die offene Marketing-Orchestrierungs-Plattform von OMG – für den deutschen Markt weiterentwickeln.

Fabian Nguyen, der bereits seit drei Jahren bei Annalect tätig ist, wird ebenfalls Managing Partner im People Based Marketing. Der 36-Jährige ist studierter Psychologe und war bisher Director Data Science bei Annalect. In seiner neuen Rolle soll er in Deutschland die zentrale Schnittstelle bei Themen rund um Data Science werden. „Benedikt und ich arbeiten im Bereich People Based Marketing Hand in Hand – er auf Kundenseite, ich sozusagen im ‚Maschinenraum‘. Wir fokussieren uns dabei voll und ganz auf die Entwicklung innovativer, daten- und technologiegetriebener Lösungen für die gesamte digitale Werbe- und Wertschöpfungskette“, sagt Fabian Nguyen.

„Mit der Stärkung der Annalect-Führungsebene und unseres Wachstumsfeldes People Based Marketing unterstreichen wir erneut die Vorreiterrolle von Annalect als Technologieberatung für datengetriebenes Marketing. Um Werbekunden weiterhin eine reibungslose Ansprache ihrer Zielgruppen und eine personalisierte Customer Journey zu gewährleisten, bedarf es innovativer und datenschutzkonformer Lösungen. Wir freuen uns, mit Fabian und Benedikt zwei absolute Experten und exzellente Köpfe an der Spitze dieses Bereichs zu haben“, sagt Matthias Cada, Managing Director bei Annalect.

