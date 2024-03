Insbesondere für Instore Retail Media Networks ist die Herausforderung der Stromversorgung besonders groß, denn in der Regel sind Supermarktregale nicht verstromt. Mit fimschigen, oft nicht dem rauen Alltag gewachsenen Installationen, versuchen Integratoren und Ladenbauer kleine Shelf-Edge-Displays mit der notwendigen Energie zu versorgen.

Das israelische Start-up Wi-Charge hat sich dem Thema Wireless Power angenommen und Lösungen insbesondere auch für den B2B-Einsatz entwickelt. Viele Milliarden hatte die Tech-Branche in den vergangenen Jahren bereits in B2B-Wireless Charging investiert. Doch bis heute gibt es laut Wi-Charge CEO Ori Mor nur den israelischen Anbieter mit einer kommerziell angebotenen Lösung.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Im Gespräch mit invidis erläuterte der Serien-Entrepreneur die lange Suche nach der passenden Technologie. Wie die meisten israelischen Start-ups ist auch Wi-Charge und ihre Gründer eng mit den Tech-Abteilungen des israelischen Militärs verbunden.

Man war sich schnell bei Wi-Charge klar, dass Infrarot die einzige technische und genehmigungsfähige Übertragungstechnologie sein kann. Die Stromübertragung erfolgt über eine Distanz von bis zu 10 Metern und ist für Menschen komplett ungefährlich. Aber es fehlten die technologischen Building Blocks für eine kommerzielle Umsetzung. Ori Mor und sein Team entwickelten daraufhin eine robuste Lösung – bis heute wurden über 160 Patente erteilt – die sowohl im B2B-Umfeld als auch zuhause Zahnbürsten, Xbox-Controller oder Türschlösser mit Energie versorgt.

Stromlos – DooH und Retail Media Networks

Wi-Charge funktioniert einfach – IR-Sender werden in die Ladendecke wie Leuchten integriert oder in bestehende Lichtschienen eingeklemmt. Kleine 5-7“ Shelfedge-Displays (bald auch 10“) erhalten 24/7 über IR-Sensoren die notwendige Energie, die in Akkus gespeichert wird.

Zusätzliche in den Displays integrierte Bewegungsmelder sorgen dafür, dass die Displays nur ihren Content abspielen wenn auch Kunden sich im Sichtbereich aufhalten. Damit dudeln die Wi-Spot-Displays nicht wie in Baumärkten in Dauerschleife, sondern nur dann, wenn auch die Zielgruppe das Display sehen kann. Erste Tests – auch mit einer deutschen Supermarktkette – sind sehr erfolgreich ausgefallen. Der Absatz der beworbenen Produkte konnte laut Wi-Charge verdoppelt werden.

Die Wi-Spot 3.0 Displays erfassen neben Präsenz auch eine Reihe von Backend-Daten und erstellen Analysen, die Einzelhändlern wichtige Kennzahlen zur Leistung der Instore-Screens liefern, einschließlich der Anzahl der Impressionen pro Tag, pro Gang und pro Geschäft. Durch die einfache Installation – laut Wi-Charge in weniger als einer Minute – können Einzelhändler die Displays dort installieren, wo am meisten der Abverkauf gepusht werden muss.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.podbean.com zu laden. Inhalt laden

Betrieb auf Effizienz ausgelegt

Lange hat man in Tel Aviv an der Displaysteuerung entwickelt. Ein Embedded-OS, wie sie auch bei IoT-Devices üblich sind, minimiert den Stromverbrauch zusammen mit den Präsenzsensoren. Damit konnte der Durchschnittsverbrauch der Displays ins Milliwatt-Niveau reduziert werden(Hintergrund-Artikel). Für Content-Aktualisierungen pingt der Screen in regelmäßigen Abständen das CMS an und lädt aktuellen Content herunter.

Zukünftig auch für Large Format Displays verfügbar?

Natürlich mussten wir im Gespräch mit Ori Mor auch die wichtigste Frage stellen: Wird eine kabellose Stromversorgung auf für großformatige Displays verfügbar sein? Die Antwort ist ernüchternd. Technisch wäre es wohl machbar, aber es ist zur Zeit nicht wirtschaftlich umsetzbar. Die Stromversorgung von Notebooks dank integrierten Akkus sind wohl das höchste der Gefühle.

So bleibt es dabei – LFD gehören an die Leine (für Strom und Datenversorgung).

Anzeige