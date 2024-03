Ledcon Systems, das unter anderem die Novastar-LED-Controlling-Systeme von Novastar in der DACH-Region vertreibt, ist nun vom Hersteller Novastar Technology zum „Distributor of the Year 2023“ ernannt worden. Den Preis holten sich COO Frank Stallmeier und CTO Nils Barthel persönlich im chinesischen Xi’An ab.

Die Novastar-Produkte stellte Ledcon auch auf der gerade abgelaufenen Prolight & Sound in Frankfurt aus, im Fokus standen die LED-Coex-Controller. Auch die Processing-Lösungen des Herstellers Pixelhue waren dabei, darunter die die neuen 4K-Präsentations-Switcher der P-Serie. Die für den „On the Road“- Einsatz konzipierten Switcher bieten trotz kompakter Ausmaße eine große Anzahl von 4K-Anschlüssen, unter anderem HDMI 2.0, DP1.2 und 12G-SDI. Die beiden Modelle der P-Serie, P10 und P20, können im Switcher-Modus oder im reinen PGM-Modus arbeiten. Im Switcher-Modus unterstützt ein P20 bis zu zwei 4K×2K@60Hz-Ausgänge, beim P10 ist es ein Ausgang.