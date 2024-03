In Kooperation mit dem AV-Hersteller Purelink eröffnet der deutsche LED-Spezialist Ledcon nun einen internationalen Showroom in der Schweiz. In Dietikon können Interessierte eine Auswahl an LED-Displays, darunter Lösungen für Corporate-, Konferenz- und Retail- Bereich, begutachten. Der Room befindet sich den Räumen des Purelink OneAV Experience Lab.

Die Eröffnung des Showrooms in der Lerzenstrasse 10 ist am 6. März 2024 geplant. Kunden und Interessierte können auch noch kurzfristig einen Termin vor Ort vereinbaren.

„Mit dem neuen Showroom wollen wir unseren Kunden und Partnern aus der Schweiz, aber auch aus Österreich und Süddeutschland, einen Meeting Point anbieten, um Face-to-Face auf Augenhöhe Ideen, Projekte, Kooperationen zu entwickeln“, erklärt Ledcon-Geschäftsführer Udo Bloms gegenüber invidis.

