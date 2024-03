MWC24 Digital in Grenzen

Die Transparent LED am Messeeingang der ISE war der Hingucker des Jahres – da war sich die Branche einig. Dynamischer Content, tageszeitenabhängiges Storytelling und der Social Media Selfiespot der ISE 2024 – so gut wie kein Besucher der ISE kam ohne Foto der Videowall nach Hause.

Umso gespannter waren wir bei invidis wie die Veranstalter des MWC die festinstallierte Transparent LED ins Kommunikationskonzept einsetzt. Die Analyse ist ernüchternd: Teile der LED Fassade wurden mit Sticker überklebt und die Veranstalter nutzen den verbliebenen sichtbaren Teil der der LED mit wenig inspirierendem Content.

Leider bestätigt sich damit die Erfahrung von invidis mit transparenten LEDs. Es fehlt auf Agenturseite and Erfahrung mit Transparenzen zu spielen und den Lichtverhältnissen angemessenen Content zu erstellen. Nicht nur bei Großinstallationen wie am Südeingang der Fira Barcelona sondern auch auf transparenten OLEDs auf Messen und in Showrooms.

Die neuste Generation an transparenten OLEDs – der auf der CES in Las Vegas präsentierte Signature 77“ von LG – soll das Content-Problem lösen. Eine motorisierte Leinwand lässt sich hochfahren um das transparente OLED in ein „normales“ Display zu verwandeln. Ist das wirklich die Lösung? Wir hoffen nicht.

