Littlebit Technology erweitert sein Portfolio mit Targus, einem Anbieter von Laptoptaschen und technischem Arbeitsplatz-Zubehör. Künftig vertreibt der IT-Distributor die Produkte des amerikanischen Herstellers in der DACH-Region.

Das Targus-Sortiment umfasst unter anderem Laptoptaschen, Tablethüllen und Docking-Stationen für nahezu alle führenden Hersteller. Ergänzt wird das Portfolio durch Zubehör wie beidhändige, ergonomische Mäuse oder solarbetriebene Tastaturen aus Recyclingmaterialien. Für seine „Ecosmart“-Produkte wurde Targus bei den CES 2024 Innovation Awards ausgezeichnet.

Christian Bork, Regional Sales Director Commercial Central & Eastern Europe bei Targus, erläutert: „Wir freuen uns, mit Littlebit zusammenzuarbeiten, um Targus-Produkte näher an unsere Partner im VAD- und Audio-Channel in der Schweiz, Deutschland und Österreich zu bringen. Littlebits Ruf für Exzellenz in der Distribution harmoniert nahtlos mit Targus‘ Verpflichtung, erstklassige Lösungen zu liefern. Diese Zusammenarbeit bietet unseren Partnern einen entscheidenden Vorteil und ermöglicht ihnen einen einfacheren Zugang zu unserer vielfältigen Produktpalette. Targus ist zuversichtlich, dass unsere Partnerschaft mit Littlebit nicht nur das Wachstum und die Rentabilität unserer Partner im VAD- und Audio-Channel in diesen Schlüsselmärkten fördern wird.“