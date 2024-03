Pia Breh und Alexander Kurze hatten sich in den letzten beiden Jahren für Framen auf die DACH-Region konzentriert. Seitdem hat das DooH-Scale-up nach Frankreich und UK expandiert, sowie Netzwerke in weiteren europäischen Märkten aufgebaut. Mit der jüngsten Finanzspritze soll die Expansion weitergehen. Dafür betraut Framen die beiden jetzt mit länderübergreifender Verantwortung.

Alex Kurze ist vom Creative Director zum Head of Brand aufgestiegen. Er verantwortet nun die gesamte visuelle Außenwahrnehmung von Framen und ist zuständig für das Produktmarketing des Framen Ads Managers und Screen Managers. ”Ich freue mich auf meine neue Rolle und vor allem auf die Internationalisierung meiner Tätigkeit. Es ist wie ein Symbol für Framen, vom DACH-Fokus über die Grenzen hinaus zu wachsen“, sagt Alexander Kurze. Besonders reize ihn der breite Fokus des Scale-ups, der sowohl Adtech als auch Publishing und Entertainment umspannt.

Pia Breh hat sich von der Rolle des Senior Communications and Marketing Managers mit deutschsprachigem Fokus zum Head of Communication Europe entwickelt. Sie kümmert sich um die Kommunikation in ganz Europa, einschließlich Pressearbeit, Social Media, Events und Brand Partnerships. „Gemeinsam mit Alex als Marketing-Buddy möchte ich Framen europaweit bekannt machen und als coole Marke etablieren.“

„Ich bin sehr dankbar, dass ich als junge Frau die Möglichkeit habe, so eine Rolle einzunehmen und möchte zeigen, dass das ganz normal ist“, sagt Pia Breh. Die neue Head of Communication möchte ein Vorbild für die Generation Z sein, die ihrer Meinung nach oft unterschätzt wird. Deshalb hatte sie vergangenes Jahr in einer Gen-Z-Dokuserie gezeigt, wie ihr Arbeitsalltag aussieht.

“Die Leidenschaft, das Engagement und die harte Arbeit von Pia und Alex sind bemerkenswert“, sagt Magdalena Pusch, CMO, MD und Mitgründerin von Framen. „Ich bin dankbar, dass ich beide vor zwei Jahren eingestellt und in unser Team geholt habe.“ Beide hätten in ihren Bereichen zum Wachstum des Unternehmens beigetragen.

Im Entscheidungsprozess standen laut Framen auch externe Kandidaten zur Auswahl. Das Management entschied sich aber nach eigenen Aussagen für die beiden internen Beförderungen.

Anzeige