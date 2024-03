Dubai ist weder arm an Skyscrapern, noch an Tech-Power oder finanziellen Ressourcen. Wenig verwunderlich also, dass in der Nahost-Metropole jüngst das größte temporäre Projection Mapping der Welt stattfand. Bestrahlt wurden die beiden Türme des Stadtresorts One Za´abeel, die über eine 100 Meter lange freischwebende Brücke verbunden sind – angeblich die längste der Welt. 167 Hochleistungsprojektoren waren für das 300 Meter hohe Gebäude nötig.

Der Betreiber des Resorts, One & Only, hatte den lokalen Dienstleister Bureau Beatrice beauftragt, eine Projection-Mapping-Show zur Eröffnung zu veranstalten. Bureau Beatrice kreierte schließlich eine sieben Minuten lange Projektions-Sequenz, die während des gesamten Eröffnungswochenendes lief. Der Effekt ergab sich, indem man drei Viertel der Gebäudelänge mit Netz-Gewebe bedeckte und dann mit den 35K-Projektoren bestrahlte. Das Netz-Gewebe war deshalb nötig, weil das Licht sonst ungleichmäßig durch die Fensterfront gefallen wäre, wie unser Content-Partner Sixteen-Nine in seinem Bericht erklärt.

Dieses Video zeigt einen Einblick in die Show:

