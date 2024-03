Unter Goldbach hatte sich Anfang vergangenes Jahr der Schweizer Außenwerbemarkt stark konsolidiert: Der Werbe-Vermarkter übernahm den Wettbewerber Clear Channel Schweiz sowie die restlichen Anteile von Neo Advertising. Durch diese Überahmen konnte Goldbach seinen Umsatz 2023 um 43,4 Prozent auf 274,7 Mio CHF. Das trug zum konsolidierten Umsatzwachstum der TX Group von 6.2 Prozent bei. Organisch sank der Konzernumsatz um 1.9 Prozent.

Laut Goldbach steht nun „das Fundament für ein vielversprechendes und profitables Wachstum im Außenwerbemarkt“, wie es in der offiziellen Mitteilung des Betriebsergebnisses heißt. Wachstum in der OoH-Sparte, die jetzt Goldbach Neo OOH heißt, wird für das Unternehmen der TX Group immer wichtiger. Denn Print und TV sind in der Werbevermarktung weiterhin rückläufig. In diesen Gattungen setzt Goldbach jetzt auf die Erschließung von KMU-Kunden und investierte in die Digitalisierung. Im Bereich TV konnte man nach eigenen Angaben dieses Jahr neue Mandaten gewinnen.

Im Mutterkonzern, der TX Group, gibt es in diesem Jahr eine Umstrukturierung: Zukünftig gibt es keine separaten Verwaltungsräte für die Unternehmen Goldbach, Tamedia und 20 Minuten. In den drei Unternehmen tragen die CEOs mit ihrem Management die Ergebnisverantwortung und berichten künftig direkt an den Verwaltungsrat der TX Group. Bei Goldbach wird dieses Amt ab Sommer 2024 Christoph Marty bekleiden, der von Michi Frank übernimmt.

