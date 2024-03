Nach 24 Jahren bei der Goldbach Group, davon 11 Jahre als CEO, gibt Michi Frank die operative Verantwortung der Goldbach Group ab. Im Sommer 2024 wird er seine Funktion als CEO an Christoph Marty übergeben, aktuell CEO von Goldbach Neo OOH. Michi Frank will sich neu orientieren, bleibt aber Delegierter des Verwaltungsrats von Goldbach Media und wird Christoph Marty beratend zur Seite stehen.

„Ich habe mich zu diesem Schritt entschieden und freue mich auf neue Mandate, um künftig mein Wissen in beratenden Funktionen einzubringen. Zudem freut es mich, die Führung an Christoph Marty zu übergeben. Ich bin überzeugt, dass er die optimale Besetzung ist, um Goldbach in die Zukunft zu führen. Durch mein langfristiges Mandat bei der Goldbach Media werde ich weiterhin mit dem Unternehmen verbunden bleiben“, sagt Michi Frank.

Pietro Supino, Verleger und Präsident der Golbach-Mutter, TX Group, sagt: „Michi Frank ist der Vater der heutigen Goldbach Group und übergibt das Unternehmen gut aufgestellt mit einer klaren Vision für die Zukunft. Wir respektieren seinen seit längerem angekündigten Wunsch, die operative Verantwortung abzugeben und freuen uns, dass wir ihn gewinnen konnten, im Verwaltungsrat der Goldbach Media dabei zu bleiben.“

Christoph Marty war in leitenden Funktionen bei CH Media und Publicitas tätig, bevor er rund sieben Jahren lang CEO des Out-of-Home-Vermarkters Clear Channel Schweiz war. Als dieser im vergangenen Jahr von der Goldbach Group übernommen wurde, verantwortete er die Fusion mit Neo Advertising zu Goldbach Neo OOH. „Während der Zusammenführung von Clear Channel Schweiz mit der ehemaligen Goldbach-Tochter Neo Advertising im vergangenen Jahr habe ich Goldbach als dynamisches Unternehmen mit hochprofessionellen Mitarbeitenden kennengelernt. Ich freue mich darauf, die Goldbach Group mit diesen Kolleginnen und Kollegen weiterzuentwickeln“, sagt Christoph Marty.

Veränderung bei der TX Group: COO verlässt den Konzern

Auch beim Mutter-Konzern, der TX Group, gibt es Umstrukturierungen: Sandro Macciacchini verlässt das Unternehmen nach 25 Jahren. Er war Mitglied der Gruppenleitung und Chief Operating Officer mit Verantwortung für die Group Services Finanzen, HR, Recht, IT und Immobilien. Laut TX Group hat die Organisationsentwicklung geprägt und wird seine Aufgaben übergeben sobald die neue Stelle besetzt ist.

