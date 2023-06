Nach Übernahme im Dezember 2022 führt TX Group/ Goldbach die beiden Firmen Clear Channel Schweiz und Neo Advertising zu einem OoH-Bereich zusammen. Ab Ende September agiert das zusammengeführte Unternehmen unter dem Namen Goldbach Neo OOH AG. Laut Goldbach sind die Rechte am Namen Clear Channel mit dem Verkauf an die TX Group/Goldbach erloschen.

Die Geschäftsleitung besteht aus den bisherigen Mitgliedern der Clear Channel Schweiz: Christoph Marty als CEO; Diego Quintarelli im Sales & Marketing, Rob Furger in Technologie, Development & Operations und Tom Gibbins in Finance, Controlling & HR. Neu dazu kommen von Neo Advertising ab Juli Florian Maas als Directeur Suisse Romande & Tessin und David Auer, der die Transformation und Spezialprojekte verantwortet.

„Mit Goldbach Neo können wir behalten, was bereits erfolgreich am Markt etabliert ist und gleichzeitig eine erfolgreiche, gemeinsame Zukunft planen“, sagt Christoph Marty, CEO der neuen Firma. Christian Vaglio-Giors wechselt in den Verwaltungsrat und übernimmt eine Rolle als Berater von Christoph Marty.