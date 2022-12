Die Goldbach Group übernimmt Clear Channel Schweiz und die restlichen Anteile von Neo Advertising. Damit baut der Vermarkter Goldbach sein OoH-Geschäft zu einem substanziellen Standbein aus. An Neo Advertising war Goldbach bis dato zu 52,3 Prozent beteiligt. Die beiden Außenweber Neo und Clear Channel werden jetzt unter Goldbach zusammengeführt und sollen einen kombinierten Umsatz von CHF 100 Millionen erreichen.

Der Kaufpreis für Clear Channel Schweiz lag bei CHF 86 Millionen, ohne Einbezug von Cash- oder Verbindlichkeitspositionen. Der Ausbau des OoH-Geschäfts folgt laut Goldbach der Strategie der Mutter TX Group.

Pietro Supino, Verwaltungsratspräsident der TX Group, sagt: „Die Übernahme von Clear Channel Schweiz ist eine gute Ergänzung des strategisch wichtigen Außenwerbegeschäfts. Wir sehen in dem Segment weiteres, profitables Wachstumspotenzial.“

Michi Frank, CEO der Goldbach Group, sagt: „Mit der Zusammenführung von Clear Channel Schweiz und Neo Advertising wird sich unser Angebot im Bereich Out of Home signifikant erhöhen. Unser Angebot wird für die Werbekunden dadurch noch attraktiver und vor allem werden wir eine gesamtschweizerische Abdeckung an Außenwerbeflächen anbieten können.“

Clear Channel prüft Verkauf weiterer europäischer Landesgesellschaften

Der amerikanische Clear Channel Konzern will sich vom europäischen Geschäft trennen. Lange Zeit wurde ein Investor für das Gesamtpaket gesucht. Die globale Finanzmarktentwicklung hat einen Paketverkauf zu einem guten Preis erschwert. Somit bemüht sich CCO nun um den Verkauf einzelner Landesgesellschaften.

„Der Verkauf unseres Geschäfts in der Schweiz ist das Ergebnis unserer laufenden Prüfung strategischer Alternativen für unsere europäischen Geschäfte und kommt unserem Ziel näher, unser Portfolio im besten Interesse unserer Aktionäre zu optimieren“, sagte Scott Wells, Chief Executive Officer von Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. „Diese Transaktion ermöglicht uns den Ausstieg aus einem eigenständigen und weniger wichtigen Markt zu einer Bewertung, die unserer Meinung nach die Qualität unserer Schweizer Vermögenswerte widerspiegelt, die sich gut entwickeln.

„Unsere Prüfung strategischer Alternativen für unser europäisches Geschäft ist noch nicht abgeschlossen, und wir werden uns weiterhin um die Veräußerung bestimmter europäischer Vermögenswerte mit niedrigeren Margen oder geringerer Priorität bemühen“, so Wells weiter. „Wir konzentrieren uns weiterhin auf unser amerikanisches Geschäft und die Umsetzung unserer strategischen Prioritäten, von denen wir glauben, dass sie das Umsatzwachstum und den operativen Cashflow fördern und unsere Bilanz im Laufe der Zeit verbessern werden.“