Immer noch gilt: In den USA ist alles größer. Europäische ProAV-Projekte mögen technisch anspruchsvoll und immersiv sein, doch die US-Pendants legen in Sachen Größe immer noch einen drauf. Nirgends gilt das mehr als bei Sport-Installationen – in einem Land, in dem Stadien und Hallen der Nationalsportarten mit riesigen LEDs fast schon Standard sind.

Das zeigen auch zwei Projekte, die vor kurzem als Pläne der Öffentlichkeit vorgestellt wurden: Eines für einen typischen US-Sport und für einen, der – noch – eher mit Europa in Verbindung steht.

LED-Baldachin für Athletics

Beim ersten handelt es sich um das neue Stadion des Baseballteams der Oakland Athletics, deren Probeentwürfe Anfang März vorgestellt wurden. Wie so viele der spektakulären Projekte soll das Stadion in Las Vegas entstehen. Bei Planung, Design und Architektur sind die Unternehmen BIG und HNTB beteiligt.

Der neue Ballpark soll 33.000 Zuschauern Platz bieten. Neben einem Design-Dach, das das Stadion zum Teil überragt, und einem riesigen Kabelnetz-Glasfenster umfasst der Plan auch eine gigantische, gewölbte LED Wand mit mehr als 1.600 Quadratmetern Fläche. Das wäre die größte Leinwand in der gesamten MLB, der obersten Baseball-Liga.

LED-Würfel für New York

Das andere Projekt ist aus einem Sportbereich, der mit diesen Größenordnungen eher in Europa zu erwarten wäre: Speziell für den Profifußball konzipiert, soll ein neues Stadion in New York die Heimat des New York City FC werden, der bisher seine Heimspiele im Baseball-Stadion der Yankees austrägt. Mit 25.000 Sitzen ausgestattet, wird die Fertigstellung bis 2027 erwartet.

Als zentraler Eyecatcher soll dabei „The Cube“ dienen: der Eingang zum Stadion, der aus einem riesigen, sieben Stockwerke hohen Würfel bestehen soll, der mit LED ausgekleidet ist. Zusätzlich ist für das Spielfeld eine große LED-Wall für Spielstände und Informationen geplant.

Nun existieren bei beiden Projekten nur die ersten Pläne, und es wird noch viel Wasser den Mississippi hinunterfließen, bis diese auch tatsächlich so gebaut werden. Doch zeigt die USA, dass im Bereich Sport immer noch ein großer Appetit an großen LED-Anlagen für einen möglichst unvergessenen Sportbesuch herrscht – schließlich müssen Vorteile gegenüber des allmächtigen Streamings gefunden werden. Zusätzlich wird bei beiden Projekten eine Menge zusätzliches Digital Signage geplant sein. Alleine die zahlreichen Food-Stände kommen ohne ein digitales Menu nicht mehr aus.

Sport-Experiences mit Potenzial

Auch in Europa wird es sicherlich noch einige spektakuläre Sport-Installationen geben – vor allem im Fußballbereich. Hier sind Spezialisten wie Ledcon oder die kürzlich gegründete Trison-Unit für Sportstadien tätig.

Über beide Projekte berichtete der invidis-Contentpartner Sixteen-Nine.

