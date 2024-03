Die jungen Wilden sind Stöer und Wall auf den Füßen: Start-ups wie Framen und Hygh haben es auf die OoH-Elite abgesehen und machen auch keinen Heel daraus. So unverhohlen hat aber noch keiner die Großen herausgefordert: Uze Mobility, Betreiber eine Taxi-DooH-Netzwerks, will Vertriebler von Ströer abwerben. Und zwar mit dem Slogan „Ströert dich dein Job? Probier was Neues!“. Auch auf Wall-Mitarbeiter hat man es abgesehen mit „Heute Wall. Morgen Zukunft!“.

Diese Slogans spielte man auf den DooH-Dachboxen der Taxis aus. Die parkte man dann direkt vor den Gebäuden von Ströer in der Ströer Allee in Köln und vor der Zentrale von Wall in der Heidestraße in Berlin.

Wo wären Menschen mit Erfahrung im Out-of-Home-Markt eher zu finden als bei großen Außenwerbern wie Ströer oder Wall? – So lautet die Idee hinter der Aktion. Uze Mobility will sein DooH-Netzwerk deutschlandweit ausbauen. Dafür sucht der Außenwerber erfahrene Vertriebler in Frankfurt, München, Hamburg und Bremen. Aktuell vermarktet Uze 720 Taxiscreens in sieben Städten. Die Recruiting-Aktion wird zeigen, wie aufmerksamkeitsstark sie wirklich sind.