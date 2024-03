Die Niederlande zählen zu den europäischen Digital Signage-Hotspots. Im Dreiländereck zwischen den Niederlanden, Belgien und Deutschland ist neben der Europazentrale von Scala auch First Impression zuhause. Mit über 40 Millionen Euro Umsatz ist First Impression eine relevante Größe in der Branche.

Auch wenn Trison, Zetadisplay und M-Cube größer und internationaler sind – keiner der europäischen Champions hat einen größeren Fokus auf Konzept-Design und skalierbaren Content wie First Impression. Auch gilt der Digital Signage-Showroom in Tilburg als branchenweit einer der besten in Europa.

Zum ersten First Impression DACH Retail Event kamen in dieser Woche Retail Experten und Einzelhändler nach Tilburg. Ein erster Schritt des europäischen Digital Signage-Integrators, sich auch in Deutschland am Markt zu etablieren.

