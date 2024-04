Die Agenturgruppe Pilot erweitert ihre Nürnberger Niederlassung und bezieht neuen Räumlichkeiten in der Gerling-Villa. Pilot Nürnberg wurde 2017 gegründet und beschäftigt inzwischen 20 Mitarbeitende, für die das alte Büro nicht mehr ausreichte. Die neuen Räume in der Nürnberger Innenstadt richtete die Agentur auf eine agile und hybride Arbeitsweise aus – auf 780 Quadratmetern bieten sie Großraum- und Teambüros, Fokusbüros, Rückzugsräume, sowie Kreativflächen und Think Tanks. Außerdem hat die Agentur hier die Möglichkeit, weitere zu wachsen.

„Unsere neuen Räumlichkeiten haben einen ganz besonderen Charme: absolut modern und zeitgemäß in einer der schönsten Altbauvillen Nürnbergs“, sagt Wolfang Nägele, Geschäftsführer von Pilot Nürnberg. Am Anfang hätten mehrere Büroflächen zur Auswahl gestanden, doch habe man sich schnell für die Gerling-Villa aufgrund ihrer besonderen Arbeitsatmosphäre entschieden.

Als herausfordernd beschreibt Wolfgang Nägele jedoch, den Anforderungen des Denkmalschutzes beim Raum- und Gestaltungskonzept gerecht zu werden. Die Gerling-Villa ist rund 100 Jahre alt und gehörte einst dem Gerling-Konzern. Die Räume mit einer Höhe von vier Metern bewahren teilweise den ursprünglichen Parkettboden, während in einigen Räumen neuer Parkett verlegt und der Terrazzoboden überarbeitet wurde. Die Gestaltung der Fläche erfolgte in Zusammenarbeit mit Neotares, einem Anbieter für Workplace Consulting.

Pilot Nürnberg ist als Tochter der Agenturgruppe Pilot unter anderem auf Geomarketing spezialisiert. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Smyths Toys, Norma, Peek & Cloppenburg Nord, Galabau, Mowi, Sparda Bank, Hansa Heemann und Basic Fit.

Anzeige