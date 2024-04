Die Stuttgarter Marken und -Kommunikationsagentur Loup verstärkt mit Jenna Shalabi das Account Management. Mit dem Neuzugang zählt die Agentur, die Teil des Bold-&-Epic-Netzwerks ist, inzwischen 20 Mitarbeitende.

Jenna Shalabi kommt von der ebenfalls in Stuttgart ansässigen Agentur Zum Goldenen Hirschen. Dort verantwortete sie federführend Employer-Branding- und Recruiting-Kampagnen für die Generalzolldirektion. Für die Recruiting-Kampagne „Generation Zoll“ wurde sie hier unter anderem mit dem Effie in Bronze ausgezeichnet. Zuvor war sie als Projektmanagerin Media Sales bei Radio Kombi, einer Stuttgarter Mediaagentur für Radiowerbung und Audiostrategie, tätig.

In ihrer neuen Position als Projektleiterin übernimmt die 30-Jährige die Beratung und Betreuung der Loup-Kunden im Lead, insbesondere von Kärcher im Bereich Professionals. Sie berichtet direkt an Geschäftsführerin Denise Kurkowski.

„Ich freue mich sehr, das Team mit einer so talentierten und Award-dekorierten Projektleiterin verstärken zu können“, erklärt Denise Kurkowski. „Jenna ist die ideale Besetzung und wird an der Schnittstelle zwischen Kunde und Kreation dafür sorgen, dass wir die wachsenden Etats und Budgets noch effizienter zum Erfolg führen. Dass sie dafür prädestiniert ist, hat sie in ihrer vorherigen Position bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt.“

Anzeige