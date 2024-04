Dentsu Creative hat sein Team in der DACH-Region durch Konsolidation ausgebaut. Nach der Akquisition von RCKT im August vergangenen Jahres, die als Lead-Agentur den Grundstein für die Neuausrichtung von Dentsu Creative DACH gelegt hat, agiert das Unternehmen nun als ein Team – an den Standorten Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Wien, Genf und Zürich. Mit dieser Zusammenführung bringen auch die bestehenden Dentsu-Brands Merkle und Videobeat mehr als 140 neue Mitarbeitende in das Team ein, wodurch Dentsu Creative in DACH laut eigenen Aussagen auf über 220 kreative Köpfe anwächst.

Dentsu Creative DACH bietet nun ein Full-Service-Paket mit den Kernbereichen Branding & Creative Strategy, Agenda & Public Relations, Creative Campaigns, Social Media, Influencer & Creator, Digital Content, sowie Performance Marketing, Employer Branding, UI & UX und Customer Experience. Zu den Kunden von Dentsu Creative gehören unter anderem das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Beiersdorf, Klarna, Metro, Porsche, Siemens und Simply V.

Die Führung von Dentsu Creative DACH liegt in den Händen des bestehenden RCKT-Teams um die GründerInnen & Managing Director Karolin Hewelt, Lisa Teicher und Nils Seger sowie die Managing Partner Paulina Habben und Simon Ueberheide, sowie Kai Wutte, Managing Director Hamburg & Düsseldorf, Mark Burow, Managing Partner Creative Experience, und Michael Schachtner, Chief Creative Officer Dentsu Creative.

Karin Zimmermann, CEO von Dentsu DACH, erklärt: „Unsere Vision ist es, an der Spitze der Innovation zu stehen und unseren Kunden Lösungen zu bieten, die relevante Geschäftsergebnisse liefern. Die operative Zusammenführung der Teams in Deutschland, Österreich und der Schweiz – unter der starken Marke Dentsu Creative – ist ein klares Bekenntnis zu unserer Mission: Wir glauben an die Kraft der modernen Kreativität in Zusammenarbeit mit unseren marktführenden Services in Media und Customer Experience. Das Dentsu Creative-Führungsteam vereint die Kerndisziplinen für moderne und interdisziplinäre kreative Kommunikationslösungen für alle marktrelevanten Kanäle.“

Karolin Hewelt, RCKT-Mitgründerin und Geschäftsführerin, fügt hinzu: „Dies ist ein aufregender Moment für uns alle bei Dentsu Creative DACH, und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam Großes erreichen werden. Mit dieser signifikanten Erweiterung setzen wir einen neuen Maßstab für kreative Exzellenz in der DACH-Region. Durch die Synergien innerhalb unseres Teams und die Erweiterung des Standortnetzwerks können wir eine größere Bandbreite an innovativen Lösungen anbieten und so den Anforderungen unserer Kunden noch besser gerecht werden.“