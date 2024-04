Bewegung im Visual-Software-Bereich: Canva hat die Übernahme von Affinity bekanntgegeben. Damit ist die Kreativsoftware-Suite für professionelle Bildbearbeitung, Illustration, Grafikdesign und Seitenlayout nun Teil der All-in-One-Plattform für visuelle Kommunikation.

Die Übernahme unterstreicht die Vision von Canva, die weltweit umfassendste Suite für visuelle Kommunikation zu entwickeln – vor allem für Nutzer ohne Design-Ausbildung. Die Integration der professionellen Design-Software von Affinity erschließt nun das Spektrum der Profis.

Da visuelle Kommunikation in Teams und Organisationen auf der ganzen Welt zum Standard wird, beschleunigt diese Akquisition auch die Ambitionen von Canva im Enterprise-Bereich. Sie schafft auch die Voraussetzungen für eine Zukunft, in der professionelle User mit Affinity Entwürfe und Vorlagen erstellen können, die mit Canva unternehmensweit skalierbar sind.

Affinity weiter unterstützt

„Visuelle Kommunikation ist heute am Arbeitsplatz allgegenwärtig, und die Investition in Strategien, die unser B2B-Angebot verbessern, ist für die Zukunft unseres Unternehmens von zentraler Bedeutung“, sagt Cliff Obrecht, Mitbegründer und COO von Canva. „Von Vertrieb und Marketing bis hin zu Marken- und Kreativteams steigt der Bedarf an effektiven und ansprechenden visuellen Inhalten stetig an. Das Affinity-Team bringt ein unglaubliche Vielfalt an Talent und Technologie mit und wir freuen uns, sie bei Canva willkommen zu heißen, während wir in die nächste Phase unserer Zusammenarbeit eintreten.“

Canva wird nach eigenen Aussagen auch weiterhin in die Affinity-Suite investieren, um sicherzustellen. Zusammen sollen Canva und Affinity eine leistungsstarke Produktkombination bilden, die die Ziele aller Arten von Designern optimal unterstützt.

Weitere Übernahme

„Seit der Gründung von Affinity ist es unser Ziel, Kreativen Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie ihr volles Potenzial entfalten können, und eine Community zu fördern, in der Innovation und Kreativität gedeihen“, sagt Ashley Hewson, CEO von Affinity. „Wir haben unermüdlich daran gearbeitet, den Status quo in Frage zu stellen, indem wir professionelle Kreativsoftware bereitstellen, die sowohl zugänglich als auch erschwinglich ist. Das Engagement von Canva, jedem die Möglichkeit zu geben, kreativ zu sein, passt perfekt zu diesen Werten. Wir freuen uns sehr, Teil der Canva-Familie zu werden und können es kaum erwarten, zu sehen, was wir gemeinsam erreichen werden.“

Inwiefern Affinity in die Abo-Preisstruktur von Canva eingebunden wird, ist noch nicht bekannt.

Affinity ist nach Flourish (2022), Kaleido (2021), Smartmockups (2021), Pexels (2019) und Pixabay (2019) die jüngste Akquisition von Canva in Europa. Canva eröffnete seinen ersten europäischen Hauptsitz 2023 in London.