Dahua Technology hat mit Victor Shen einen neuen Country Manager für Deutschland vorgestellt. Er soll Marktstrategien entwickeln und umsetzen, um die Bekanntheit der Marke steigern, den Kundenstamm erweitern und das Umsatzwachstum zu fördern. Neben Sicherheitstechnik wie Überwachungskameras verfügt Dahua auch über ein Visual-Solutions-Portfolio, wie zum Beispiel Whiteboards.

„Es ist mir sehr wichtig, eng mit dem Team zusammenzuarbeiten, Herausforderungen proaktiv zu lösen, Projekte zügig voranzutreiben und dabei stets den Kunden im Blick zu behalten“, kommentiert Victor Shen. er hat einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre der Sichuan International Studies University und einen Master-Abschluss in Wirtschaft und Unternehmensorganisation der Universität Granada in Spanien. Seine Erfahrung im Technologiesektor umfasst die Tätigkeit als für den chilenischen Markt verantwortlicher Verkaufsleiter bei Mindray von 2013 bis 2015. Bis 2017 leitete Victor Shen als Sales Manager das Team von Hytera für die Marktentwicklung in Peru, Chile, Argentinien und Bolivien. Im Anschluss wechselte er zu einem führenden Unternehmen im Vision-Bereich und verantwortete dort zuerst die Pflege und Entwicklung der Vertriebskanäle in Chile, bevor er 2020 als General Manager die Gesamtverantwortung für Peru übernahm.

