„Your impact. Your responsibility“: Mit diesem Claim ist die Gewinnerkampagne der DCC Youngstars 2023, der Nachwuchskategorie der DooH Creative Challenge, ab sofort auf zehntausenden Digital-Out-of-Home-Screens zu sehen. Insgesamt fünf Spots rufen bei dem bundesweiten Digital-out-of-Home-Auftritt für mehr Umweltschutz und Nachhaltigkeit auf.

Die Kampagne, die unter anderem die Rettung des Regenwaldes, die Begrünung der Städte und die Vermeidung von Plastik thematisiert, ist das Ergebnis eines interkulturellen Medienkunstprojekts: Dabei haben Studierende des Studiengangs „Visualisierung und Interaktion in digitalen Medien“ an der Hochschule Ansbach zusammen mit der „School of Art, Design and Media“ an der Nanyang Technological University Singapur künstlerische 3D-Videos zu den Themen Klimakrise und Nachhaltigkeit erschaffen. Fünf dieser Videos wurden schließlich vergangenes Jahr bei der DooH Creative Challenge eingereicht, wo sie den 1. Platz in der Nachwuchskategorie belegten. Damit verbunden war der Gewinn von 1 Milliarde Kontakten, die durch die bundesweite Ausspielung erreicht werden.

Greenpeace unterstützt Kampagne

Zudem hat Greenpeace hat die Patenschaft der Kampagne übernommen und ist mit ihrem Namen nun ebenfalls auf den beeindruckenden Motiven zu sehen. „Der Schutz unseres Planeten ist eine Gemeinschaftsaufgabe! Damit sie gelingt, braucht es innovative Ideen, motivierte Menschen und die nötige Aufmerksamkeit für die gute Sache“, sagt Christian Biederstaedt, Manager Key Influencer:innen und Partnerschaften bei Greenpeace. „Hier haben junge Studierende auf eine sehr kreative Weise gezeigt, wie all dies zusammengebracht werden kann. Solche Projekte unterstützen wir gerne.“

Die Gewinnerkampagne wurde von Maximilian Hammelmann, Markus Kenderes, Nicole Klaus, Shaina Milde, Minh Nguyen, Lucas Ott, Christian Scherzer, Johannes Schmidl und Cem Ünaldi unter der Leitung von Professorin Verena Kraemer von der Hochschule Ansbach realisiert.

Für Singapur gemacht

Ursprünglich wurde der Content für den großen DooH-Screen Ten Square in Singapur designt, der auf einem Autoturm installiert ist und durch seine Winkel 3D-Effekte bei den Motiven zulässt. Für die Umsetzung auf „normalen“ DooH-Screens wurde daher das Motiv noch einmal auf einem dreidimensionalen Screen gezeigt – quasi ein Motiv im Motiv.

Die Kampagne ist ab sofort on air und soll für 6 Monate auf mehreren Tausend Screens bundesweit laufen. Damit wird der DOOH-Auftritt an den verschiedensten Touchpoints wie Shopping Malls, Bahnhöfen, U-Bahnhöfen, Autobahn-Raststätten, Fahrgast-Fernsehen, an der Straße, Flughäfen, Arztpraxen, Taxen, Fitness-Studios, Universitäten und Supermärkten zu sehen sein. Alle 5 Spots stehen auf der Website des IDOOH, das jährlich die DooH Creative Challenge ausschreibt, zum Download bereit.

Folgende DooH-Anbieter und -Vermarkter beteiligen sich gleich zum Start an dem Projekt: Airtango, Cittadino, Deutsche Hochschulwerbung (DHW), Dinamix, Edgar Ambient Media Group, Executive Channel Network (ECN), Flughafen München, Flughafen Stuttgart, Goldbach, Hygh, Inovisco, ISM, Limes, MC R&D (Berliner/Münchner Fenster), RBL Media, Ströer, TV-Wartezimmer, Unicum, Viewento, Wall und X-City Marketing.