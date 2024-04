PPDS hat Jan Van Tieghem zum neuen Director of Technical Sales Support befördert. Der erfahrene AV-Ingenieur, der seinen Sitz in Gent hat und für die EMEA-Region zuständig ist, kann eine Erfahrung von mehr als 20 Jahren aufweisen, von denen er 15 Jahre Philips Professional Displays auf globaler Ebene widmete.

Die Zusammenarbeit mit Philips begann 2006, als er dem Unternehmen als Systemvalidierungsingenieur beitrat. Daraus erwuchsen verschiedene wichtige Führungspostionen im Unternehmen, darunter als Field Application Engineer, Customer Support Engineer Hospitality TVs, Functional Manager Customer Support und zuletzt Interim Technical Sales Support Director in den USA.

Jan Van Tieghem wird nun Support-Teams für alle PPDS-Produktreihen leiten – Digital Signage einschließlich E-Paper, interaktive Displays, Videowände, DV-LED und professionelle TV-Geräte -, die sich im Innovation Center des Unternehmens in Gent, Belgien, und in allen Regionen in EMEA befinden – einschließlich Benelux, CEE, DACH, Frankreich, Iberia, Italien, Nordics, SEE sowie UK und Irland.

Auch direkte Kundenunterstützung

Zu seinen Hauptaufgaben gehören die Unterstützung von B2B-Verkaufsaktivitäten, die Zusammenarbeit mit neuen und bestehenden Partnern zur abschließenden Validierung neuer Software-Releases auf allen Produktplattformen, die Sicherstellung der EMEA-Marktkonformität und die Unterstützung von Kunden bei der Durchführung von praktischen, Live- und Video-Schulungen.

Zudem werden Jan Van Tieghem und sein Team Kunden auch bei der Anwendung von PPDS-Produkten, -Dienstleistungen und -Lösungen unterstützen, zum Beispiel durch die Simulation von Kunden-Setups.

„Ich freue mich sehr über die Gelegenheit und die Verantwortung, das EMEA Technical Sales Support Team zu leiten“, kommentiert Jan Van Tieghem. „Der Wandel und das Wachstum des Unternehmens in den letzten 15 Jahren waren außerordentlich. Es hat sich von einem traditionellen Hersteller von Displays zu einem Unternehmen entwickelt, das heute eine der umfassendsten Auswahlen an Gesamtlösungen in der Branche anbietet, wobei die Software – die intern und in Zusammenarbeit mit Drittanbietern entwickelt wird – jetzt einen wichtigen strategischen Schwerpunkt darstellt.“