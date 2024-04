Während IT-Security auch bei Consumer-TV immer wichtiger wird – TV-Geräte der neuesten Generation sind auch Steuerungszentrale für das vernetzte Home – sind OS-Verschlüsselung und Datensicherheit im B2B-Umfeld elementar wichtig. Auch wenn in der Digital Signage-Branche immer noch zu wenig das Thema IT-Security adressiert wird, ist es für einige Anbieter ein Differenzierungsmerkmal.

IT Security auf dem DSSE IT-Security in Digital Signage ist auch eines der Themen der DSS Europe 2024 in München (22-23 Mai). Branchenvertreter und externe IT-Security Experten werden die wachsende Rolle von IT-Sicherheit und Zertifizierungen diskutiern.

So wie Google bei ChromeOS die IT-Security in den Vordergrund stellt, ist es bei den Visual-Solution-Anbietern Samsung, das mit Knox den Markt vor sich hertreibt. Der koreanische Technologiekonzern profitiert im Digital Signage-Bereich von der riesigen Consumer-Electronics-Basis (insbesondere Mobile Phones) und dem konzerninternen IOT-Know-how von Smart Things. Nun erhielt die neuste 2024er Display-Plattform für ihre hohen Sicherheitsstandards und -effizienz die CC IT-Security-Zertifizierung.

BSI ist die CC-Zertifizerungsstelle in Deutschland

Die CC-Zertifizierung gilt weltweit als der Maßstab zur Bewertung der Sicherheitsintegrität von IT-Produkten und wird von 31 Ländern weltweit anerkannt. Mit der aktuellen Knox-Version bietet Samsung eine Sicherheitslösung, die für Datensicherheit und Privatsphäre der Nutzer sorgt.

Die CC-Zertifizierung unterstreicht drei zentrale Sicherheitsmerkmale von Samsung Knox:

Tizen OS Monitoring: Samsung Knox erkennt potenzielle Hacking-Angriffe aktiv und in Echtzeit, indem es alle nicht-autorisierten Aktivitäten in kritischen Bereichen von Tizen OS meldet.

Blockieren von Phishing-Websites: Samsung Knox überprüft Websites, auf die zugegriffen wird, um präventiv alle Phishing-Seiten zu blocken und die Daten und Privatsphäre der Nutzer zu schützen.

Hoher Datenschutz: Samsung Knox sorgt für den Schutz der sensiblen Nutzerdaten, indem die Plattform eine sichere Verbindung mit Samsung Knox Vault, einem Prozessor für Sicherheitsfunktionen, herstellt.

Der Standard Common Criteria (CC) wird in Deutschland durch die Zertifizierungsstelle des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik vertreten. Er verfolgt das Ziel, einheitliche und strenge Integritätsbewertungsstandards für IT-Produkte sicherzustellen und dadurch das Vertrauen von Nutzern in die Sicherheit zertifizierter IT-Produkte zu stärken.