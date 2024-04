Der FAW führt in diesem Jahr seine 3. DooH-Academy durch. Durch die Veranstaltungsreihe können sich FAW-Mitgliedsfirmen, Spezialmittleragenturen, Mediaagenturen und Werbungtreibende über das vielfältige Spektrum von DooH zu informieren. Die Academy richtet sich an Personen, welche sich aktuell oder in Zukunft mit dem Thema DooH im Arbeitsalltag beschäftigen – also an Personen, die schon über ein Maß an Erfahrung mit DOOH verfügen und die sich im Zuge der DooH Academy einen aktuellen Informationsüberblick verschaffen möchten.

Um einen ganzheitlichen blick auf das Thema zu bieten, arbeitet der FAW neben internen Referenten auch mit externen Experten zusammen. 2024 ist auch das IDOOH als Partner für die gemeinsame Durchführung an Bord.

Facts zur DooH-Academy Zeitraum: 14. Mai 2024 bis 18. Juni 2024 Unterrichtstag: jeweils Dienstags von 10.30 bis 12 Uhr Teilnahmegebühr (bis 9.5.): 49 Euro brutto pro Person Teilnahmegebühr (ab 10.5.): 69 Euro brutto pro Person Anmeldung: über das Anmeldeportal des FAW

In diesem Jahr wird ein besonderer Schwerpunkt auf das Thema Programmatic gelegt.

In den vergangenen vier Jahren konnte der FAW mit seiner Academy-Reihe über OoH und DooH mehr als 2.000 Teilnehmer begrüßen.