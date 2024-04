Mirabyte hat eine neue Plug-in-Funktion für seine Digital Signage-Software Frontface vorgestellt. Das „Remote Control Plugin“ für die No-Code-Software ermöglicht die Fernsteuerung von Bildschirmen mittels Smartphone-App – die für Android oder iOS erhältlich ist – oder alternativ auch über eine Windows-App.

In der neuesten Version des Plugins wurde mit der Broadcast-Funktion jetzt auch die Unterstützung von Alarmierungs-Szenarien ergänzt. Nun lässt sich mit nur einem Klick in der Remote-Control-App auf allen Screens in einem Netzwerk unmittelbar eine Text-Nachricht anzeigen. Neben einer Nur-Text-Darstellung mit unterschiedlichen Farb-Varianten können auf diesem Wege auch individuell gestaltete Hinweis-Tafeln angezeigt werden, zum Beispiel mit auffälligen Elementen wie einem animierten Lauftext über den regulären Inhalten. Auch akustische Signalisierungen in diesem Zusammenhang sind möglich.

Somit eignet sich Frontface in Verbindung mit dem neuen Remote-Control-Plugin auch für Alarmierungen und die Ausspielung von wichtigen Nachrichten, die in Echtzeit kommuniziert werden müssen. Neben Notfall-Szenarien kommen dabei auch „Breaking News“ im Unternehmenskontext oder die Verbreitung von Hinweisen und Ankündigungen – zum Beispiel in Museen oder öffentlichen Gebäuden zur Besuchersteuerung – in Frage.

Sowohl von der Frontface Digital Signage Software als auch vom Remote Control Plugin steht auf der Website von Mirabyte eine kostenlose Testversion zum Download bereit.