Fußball-Stadion LED-Mesh in Barcelona

Der FC Barcelona bekommt fast die ganze Aufmerksamkeit, aber die katalanische Stadt hat noch einen weiteren Profi-Fußballverein, RCD Espanyol – mit einem eigenen modernen Stadion und seit neustem einem 200 Quadratmeter großen LED-Mesh an der Hauptfassade, der Einnahmen generiert.

Das Team und seine Eigentümergruppe haben einen Vertrag mit dem lokalen Unternehmen LED Dream Group geschlossen, um ein relativ leichtes, zu zwei Dritteln transparentes Mesh an der Südfassade des Stage Front Stadium anzubringen, das die Fans an Spieltagen begrüßt und informiert, aber die meiste Zeit mit DooH-Werbung bespielt wird, die von der nahe gelegenen Autobahn A-2 aus sichtbar ist. Das Stadion befindet sich in der gleichen Gegend wie der internationale Flughafen.

Hinweis: Dieser Beitrag erschien zuerst bei Sixteen-Nine, dem Contentpartner von invidis.

Dem Sportverein RCD Espanyol, der in der zweiten Liga des spanischen Profifußballs spielt, werden vier Stunden Markenwerbung an Spieltagen für die erste Mannschaft, die Frauenmannschaft und für gebuchte Veranstaltungen garantiert.

8 Meter hohes LED-Mesh

Die Vermarktung des Screens wird von DooH Enterprise und der Agentur Main übernommen, die von der LED Dream Group unterstützt werden, während Channel4you für die kreative Gestaltung zuständig ist. LED Dream übernahm das Engineering, die Installation, die Lieferung, die Montage und die Inbetriebnahme des LED-Mesh und der Stützstrukturen.

Der Mesh-Screen ist etwa 8 Meter hoch und 22 Meter breit und verwendet eine Mischung aus 16/32-Millimeter-Pixelpitch-LEDs. Einer der Hauptgründe für die Verwendung des Mesh-Produkts war die geringe Gewichtsbelastung von 15 Kilogramm pro Quadrat. Weniger Gewicht bedeutet weniger (oder gar keine) Notwendigkeit, die vorhandenen Wände zu verstärken. Das Mesh kommt auch gut mit starken Winden zurecht, da die Böen hindurchgehen.

Es handelt sich um ein interessantes Geschäftsmodell, das Bauträger bereits andernorts genutzt haben, um ihre Einnahmen zu erhöhen. Wir können davon ausgehen, dass Espanyol nur einen Bruchteil der lukrativen Fanartikelverkäufe der anderen La-Liga-Mannschaften in der Stadt erzielt.