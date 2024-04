Just Walk Out Amazon Fresh baut Kassenlos-Technologie ab

Verschiedene Medien berichteten darüber und bezogen sich dabei auf einen Artikel des Wirtschaftsportals The Information: Amazon wird seine kassenlose „Just-Walk-Out“-Technologie in seinen US-Supermärkten Amazon Fresh abbauen und setzt stattdessen ganz auf die smarten Dash-Cart-Einkaufwagen. Diese sollen auch in Fresh-Neueröffnungen ausschließlich zum Einsatz kommen.

Beim Dash Cart handelt es sich um einen smarten Einkaufswagen mit Display; eine erste Version stellte Amazon bereits 2020 vor. Vor zwei Jahren kam ein neues Modell auf den Markt, mit dem der Standort im Store besser bestimmt werden konnte – was wiederum Vermarktungspartner bei Retail-Media-Kampagnen unterstützen kann.

Just-Walk-Out-Technologie soll weiterhin ein kleineren Fresh-Märkten in UK sowie in den Amazon Go Stores eingesetzt werden – wobei für letztere auch ein Expansionsstopp vor zwei Jahren verkündet wurde. Als Produkt für andere Anbieter will Amazon Just Walk Out weiter im Sortiment führen.