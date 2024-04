Wenn ein Retailer auf den Champs Elysées in Paris einen Platz ergattert, dann macht er selten halbe Sachen. Auch die neue Filiale an der Hausnummer 118 sieht nach einer großen Investition aus. Pünktlich zur Olympiade ließ sich hier die Sportmodekette JD Sports mit Sitz im britischen Bury nieder. Der Retailer befindet sich damit in unmittelbarer Nähe zu den namhaftesten Sport-Brands – nicht zuletzt Nike’s House of Innovation und Adidas‘ Sitz unweit vom Triumphbogen. Der JD Sports Flagship soll diesen Markenhäusern in punkto Experience nicht nachstehen. Ambitionierte Digital Signage-Installationen finden sich deshalb in allen Ecken, angefangen mit großen LED-Wänden in den Schaufenstern.

Auch an Screen-Formaten scheint alles dabei zu sein. Auf den Eröffnungsbildern sieht man einen LED-Bogen, der ins Treppenhaus führt. Man sieht LED-Streifen an Regalenden und über der Kasse. Große Hochformat-Displays sind auf den Eingang ausgerichtet und zwischen den Regalen verteilt. Die Displays in der Schuhabteilung wiederum scheinen mit einem interaktiven Pick & Lift-Feature ausgestattet zu sein. Das volle Programm an Signage.

„Wir sind auch stolz darauf, unsere neuesten Innovationen im Bereich digitaler Technologie und Merchandising vorzustellen, um unseren Kunden ein unvergleichliches Einkaufserlebnis zu bieten“, sagt JD-Sports-CEO Régis Schultz zum neuen Pariser Store. Das Design und Layout der Filiale habe man sorgfältig gestaltet, um den Kunden eine immersive und fesselnde Shopper Journey zu bieten. Wer hinter dem Store-Design und dem Digital Signage-Konzept steckt, konnte invidis nicht herausfinden.

JD Sports setzt nicht als einziger auf Paris und die Olympischen Spiele. Zahlreiche andere Sport-Brands öffneten im Hinblick auf das Welt-Event diesen Sommer ihre Filialen in der französischen Hauptstadt. Beispielsweise verschaffte auch die börsennotierte Sportgruppe Amer Sports mit Salomon und Arc’teryx zweien ihrer Brands eine neue Flagship-Präsenz, wie Fashion Network berichtete. Direkt gegenüber vom neuen JD Sports – in einen ehemaligen Nike-Store – will außerdem die Schweizer Laufschuhmarke On einziehen.

