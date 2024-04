Claudia Topolic unterstützt seit Dezember 2023 als Key Account Managerin das Online-Salesteam des Vermarkters Goldbach in Österreich. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Event und war zuletzt als Senior Media Consultant beim Fachverlag Weka Industriemedien tätig. In ihrer neuen Funktion ist sie hauptsächlich für den Vertrieb von Online-Werbeformen sowie die Betreuung und den Ausbau bestehender Kunden via Cross- und Upselling verantwortlich.

Michael Aistleitner, Head of Sales Online & Mobile, hat seit seiner Übernahme dieser Funktion im letzten Jahr weitere personelle Veränderungen vorgenommen: Seit Herbst letzten Jahres verstärkt Michael Maierhofer als Account Manager das Online-Team. Vor seinem Eintritt bei Goldbach sammelte er Erfahrungen im Digital Planning bei Dentsu Austria.

„Wir freuen uns über die Verstärkung unseres Teams. Gerade in den schnelllebigen Bereichen Online und Mobile ist es immer gut, frischen Wind und neue Köpfe dazu zu gewinnen“, sagt Michael Aistleitner. Die neuen Mitarbeiter hätten sich rasch in das Team eingegliedert und seien nun bereit, gemeinsam mit dem Stammteam – rund um Teamlead Mobile & Account Management Isabella Höninger – die Werbekunden zu bedienen.“