AVI-SPL konnte eine Marktexpertin als neue Geschäftsführerin in Deutschland gewinnen. Liz Davis kommt vom Wettbewerber Diversified, wo sie zuletzt als Global President Workplace Solutions von Berlin aus tätig war.

Auch wenn AVI-SPL historisch einen starken Fokus aus AV-,UC- und Workplace-Management hat, fokussieren die US-Amerikaner auch auf Experience-Technologie-Lösungen (Digital Signage). Die große Stärke von AVI-SPL, der zusammen mit AVI-Systems und Diversified als einzige ProAV-Integratoren mehr als 1 Milliarde USD Jahresumsatz erzielen, sind Managed-Services. Hier liegt das größte Potenzial für AVI-SPL und die neue Deutschland-Chefin Liz Davis – sowohl im klassischen ProAV als auch bei Digital Signage.

AVI-SPL führt globale Enterprise Managed Services ein

AVI-SPL bietet seit Jahresbeginn eine Enterprise Managed Services-Lösung für ProAV, Digital Signage- und UC-Technologie an. Der US-Integrator überwacht und verwaltet weltweit und bietet lokalen Service in mehr als 60 Ländern. Laut AVI-SPL gibt es kein vergleichbares Managed-Service-Angebot im Markt, das ein so breites Technologiespektrum in so vielen Ländern unterstützt.

Umfassende Abdeckung: Dieser Service umfasst die gesamte AV-, Digital Signage- und UC-Technologie, einschließlich erweiterter Unterstützung für Geräte, lokale Infrastruktur und Cloud-Plattformen.

Globale Reichweite: Enterprise Managed Services bietet eine weltweite Abdeckung mit 24/7-Remote Support durch den Global Help Desk von AVI-SPL und lokalem Vor-Ort-Support in mehr als 60 Ländern.

Einfache Bereitstellung: Mit festen Preisen pro Raum (oder pro Player für Digital Signage) soll der Service einfach zu bestellen und zu skalieren sein und bietet Unternehmen jeder Größe Flexibilität und Kosteneffizienz.

Umfassender Support: AVI-SPL übernimmt die Verantwortung für den Support und das Management der Kundentechnologie auf Basis von zertifizierten ITIL-Management und zertifizierte Techniker.

Die Enterprise Managed Services von AVI-SPL decken den gesamten Lebenszyklus von AV-, UC- und Digital Signage-Technologien ab. Zu den Dienstleistungen gehören Bestandsaufnahme, Geräteüberwachung, Software- und Firmware-Upgrades, Cloud-Verwaltung, vorbeugende Wartung, Remote-Vorfall- und Problemmanagement, Einsatz vor Ort bei Bedarf sowie Analyse und Berichterstellung.

Der Dienst lässt sich auch nahtlos in Kalender-, Ticketing- und Hersteller-Cloud-Lösungen von Drittanbietern integrieren.