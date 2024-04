Mit der Verpflichtung eines Digital Signage Sales-Urgesteins ist LG Electronics ein Coup gelandet: Markus Korn war fast zehn Jahre lang bei Samsung und für den Vertrieb in Deutschland verantwortlich. Nun zieht der Hesse in die europäische Hauptverwaltung von LG Electronics in Eschborn, in Sichtweite der neuen Samsung-Deutschlandzentrale.

Life’s good für Markus Korn

Bei der Nummer zwei des Digital Signage-Marktes zeichnet Markus Korn für den Vertrieb in Deutschland, Österreich, Schweiz und Skandinavien verantwortlich. Zuletzt verließ bei LG Harri Ekholm als VP Head of Sales Europe das Unternehmen.