Epson ernennt Takanori Inaho zum neuen Europa-Präsidenten. Er folgt auf Yoshiro Nagafusa, der in den Ruhestand geht. Takanori Inaho ist bereits seit mehr als 33 Jahren im japanischen Konzern tätig. Vor seiner Berufung zum Präsidenten von Epson Europe B.V. war er in verschiedenen Positionen des Konzerns in Europa, Amerika und Japan tätig, zuletzt als General Administrative Manager der Abteilungen Vertrieb und Marketing. Seine Expertise erstreckt sich über Drucker, Heimkino- und Business-Projektoren sowie Epson Micro-Devices.

Takanori Inaho sagt: „EMEA ist eine äußerst wichtige Region für die Seiko Epson Corporation, und ich bin stolz darauf, diese Ernennung anzunehmen. Ich wünsche Herrn Nagafusa einen schönen Ruhestand und freue mich darauf, mit unserem kompetenten Team von Epson Europa zusammenzuarbeiten und gemeinsam die Entwicklung strategischer Geschäftsfelder für den weiteren Erfolg in der Region anzugehen.“

Yoshiro Nagafusa sagt: „Ich habe meine Zeit in der EMEA-Region genossen. Als ich diese Führungsrolle für Epson Europa übernommen habe, traten wir in eine neue Phase für das Unternehmen ein und haben verstärkt daran gearbeitet, die Auswirkungen der Epson-Produkte und -Dienstleistungen sowie der Lieferketten auf die Umwelt zu reduzieren. Ich denke, wir haben dabei große Fortschritte gemacht, und wir erhielten dafür wichtige Auszeichnungen unabhängiger, externer Institute. Ich wünsche Herrn Inaho alles Gute und bin sicher, dass er unsere Anstrengungen in diesem Bereich fortführen, aber dieser wichtigen Position auch seinen eigenen Stempel aufdrücken wird.“

