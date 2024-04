Bildkraft, ein ProAV-Technik-Vermieter aus Freital, erweitert sein Portfolio im Bereich LED- und Großformat-Displays. Zu den neuen Anschaffungen gehören 110-Zoll-UHD-Displays von LG und hochauflösende LED-Panels aus der DB-Serie von Infiled. Zusätzlich nahm Bildkraft die Panasonic UE160 als PTZ-Kamera für lichtarme Szenarien und den Mediaplayer X-Press-Cue von Theatrixx neu in den Verleih auf.

Das LG 110UM5K-B ist ein 110-Zoll-Display mit 4K-Auflösung und einer Helligkeit von 500 Candela pro Quadratmeter. Laut Bildkraft eignet es sich für Präsentationen auf Messen und Tagungen sowie am Point of Sale. Integriert ist das WebOS-Betriebssystem von LG in der SoC-Version. Für die Erstellung einfacher Inhalte sind verschiedene Apps vorinstalliert.

Die Infiled DB1.5 sind LED-Panels mit einem Pixelabstand von 1,5 Millimetern. Bildkraft führt bereits die Outdoor-Panels der AR-Serie vom selben Hersteller, der in punkto Helligkeit, Auflösung, Gewicht und Handling nach der Einschätzung von Bildkraft die besten LED-Panels liefert. Die DB-Serie sind Indoor-Kabinette, die sich durch hohe Kontrastfähigkeit und ultraschwarze LEDs auszeichnen sollen. Wie auch die AR-Serie lassen sich die Segmente der DB-Serie auch zu konkaven oder konvexen LED-Wänden zusammensetzen.

Die Panasonic UE160 ist eine PTZ-Kamera mit einem neuen 4K-Sensor, der Low-Light-Fähigkeiten bietet. Sie ist laut Bildkraft ideal für Liveproduktionen mit LED-Wänden, unter anderem dank eines integrierten Moirée-Filters. Die Kamera kann HD-Zeitlupen mit bis zu 120 Frames pro Sekunde übertragen, was vor allem spannend für den Einsatz im Sportbereich sein soll. Mit HDMI-, 3G-SDI-, 12G-SDI-, IP-, SFP+-Anschlüssen soll sie sich in jedes AV-Setup integrieren.

Der X-Press-Cue von Theatrixx ist ein Mediaplayer, der eine Alternative zu Medienservern darstellen soll. Bildkraft wählte ihn aufgrund seines kompakten Formats, seiner einfachen Bedienbarkeit und Robustheit. Er soll sich zudem für schlanke, budgetorientierte Szenarien eignen und mit einer DMX/Art-Net-Schnittstelle in Steuerungssysteme integrieren lassen.