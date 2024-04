Für Rental-Unternehmen ist eine Ressource besonders wichtig: Platz. Nicht nur müssen grundsätzlich die Lagerkapazitäten bereitgestellt werden – für Technik auf dem aktuellsten Stand muss zudem immer wieder Raum geschaffen werden. Gerade im Bereich ProAV sind die Entwicklungszyklen schnell, und unterschiedlichste Anwendungseinsätze brauchen grundsätzlich ein breit aufgestelltes Produktportfolio.

Die Lang AG löst die Platz-Herausforderung unter anderem mit der Aktion „Frühjahrsputz“, die wieder am 18. April 2024 stattfindet. Unternehmen und Privatpersonen haben an diesem Tag die Gelegenheit Produkte aus dem Lang-Mietpark zu einem reduzierten Preis zu erwerben. Angeboten werden in diesem Jahr Geräte wie Displays, Projektoren sowie Regietechnik, ergänzt durch Halterungen und Leer-Cases.

Der Frühjahrsputz findet in der Lang Academy, Schlosserstraße 4a, in Lindlar statt. Ab 10 öffnen sich die Türen zur Anmeldung, um 11 beginnt der Verkauf. Eine Neuheit in diesem Jahr ist eine Auktion, die um 13:00 Uhr stattfindet. Hier haben Interessierte die Möglichkeit, von verschiedenen gut erhaltenen Produkten zu profitieren.

Die Lang AG betont, dass alle angebotenen Artikel geprüft und in gutem Zustand sind, jedoch ohne Rückgaberecht und zusätzliche Garantie verkauft werden.

Eine Vorbestellung von Produkten ist nicht möglich. Kunden sind selbst für die Verladung und den Transport der erworbenen Ware verantwortlich. Die Bezahlung erfolgt ausschließlich in bar an der Kasse. Als Ansprechpartner für Fragen steht Marlon Fischer zur Verfügung.