Manche sagen, das Ladenetz für E-Autos in Deutschland werde zu langsam ausgebaut – doch es wächst kontinuierlich. Hier auf invidis berichten wir vor allem über Ladesäulen-Netzwerke wie das von Numbat, die beispielsweise in Kooperation mit Retailern aufgestellt werden und durch DooH-Screens eine zusätzliche Einnahmequelle generieren sollen.

Doch es gibt auch andere Modelle, wie das der Edel-EV-Tankstelle, wie sie zum Beispiel das britische Unternehmen Gridserve betreibt. Hier wird die Wartezeit zum Aufladen in eine Experience umgewandelt.

Einen ähnlichen Weg geht BK World mit seinen Ladelounges. Die sogenannten World Lounges in Massivholzbauweise sind an Tesla Supercharger-Stationen platziert und sollen die Wartezeit rund um die Uhr sicher und komfortabel gestalten. Erreicht werden soll das durch moderne Sanitäranlagen, Speisen und Getränke, die komplett automatisiert ausgegeben werden, Büro- und Kinderspielecken sowie gemütliche Loungemöbel.

Für diesen Zweck kooperiert BK World mit Samsung: Alle bestehenden und zukünftig geplanten BK World Ladelounges werden jeweils mit zwei Samsung The Frame TVs und einem Samsung Neo QLED 8K TV ausgestattet.

Mit dem Neo QLED 8K TV, der in den Spieleecken an eine Spielekonsole angeschlossen wird, können Nutzerinnen und Nutzer ein kleines Spielchen einlegen. Durch den integrierten Samsung Gaming Hub lassen sich auch ohne Konsole tausende Spiele auf dem Fernseher spielen. Parallel fügen sich The Frame TVs in den modernen Look der Ladelounges ein und liefern Videocontent. Dank des matten Displays geben The Frame TVs zudem Kunstwerke, Informationen und Werbung. An einem der Standorte wird auch der Samsung The Freestyle der zweiten Generation zu sehen sein, der als smarter, kompakter Projektor eine weitere Möglichkeit der Unterhaltung bietet.

Anzeige