Kathrin Jesse wechselt von BBDO Germany zu Saint Elmo’s. Sie übernimmt von Steffen Schütte als CEO und wird die Agenturgruppe zusammen mit Chief Creative Officer Matthias Harbeck übergreifend führen. Saint Elmo’s bietet als eigenständige Agenturmarke innerhalb der Serviceplan Group eine breite Palette kreativer Services, einschließlich Kreationsagenturen, Mediaagentur, Performance-Einheit und Tourismus-Spezialisten.

Kathrin Jesse war seit Januar 2023 CEO von BBDO Germany und hat über 20 Jahre Agenturerfahrung. Sie begann ihre Karriere als Strategin bei Scholz & Friends, Grey und Saatchi & Saatchi, war dann fünf Jahre im Management von DDB Berlin tätig und wechselte im April 2021 als Chief Strategy Officer zur Wirz Group in Zürich. Zu ihren Kunden gehören Procter & Gamble, Reebok, Porsche, Bugatti, EON, 1&1, Meta, Volksbanken-Raiffeisenbanken, Coca-Cola, Lidl, o2, Deutsche Telekom, Vattenfall, Migros, Volkswagen und Ebay.

Kathrin Jesse sagt: „Saint Elmo‘s ist integrierte Agenturgruppe und Boutique-Agentur in einem. Sie hat alles, was wir für moderne, schnelle und einzigartige Markenkommunikation brauchen. Dieses Angebot weiter zu einer der Top Kreativ-Adressen im deutschen Markt zu entwickeln? Was für eine tolle Aufgabe! Ich bin unendlich neugierig und freue mich auf die unternehmerische Perspektive, die Crew, die Kunden und all unsere Abenteuer.“

Florian Haller, CEO der Serviceplan Group, sagt: „Kathrin Jesse ist eine der profiliertesten Agenturmanagerinnen in Deutschland. Mit ihrer Inhaltsstärke, ihrem Gespür für Teamführung und exzellenter Markenkommunikation wird sie Saint Elmo’s gemeinsam mit Matthias Harbeck aufs nächste Level bringen. Die Vision dazu gibt es schon: ‘Electrifying Brands‘.“

Kathrin Jesses Vorgänger, Stefan Schütte, hatte die Saint Elmo’s Holding seit September 2021 geleitet. Er verlässt die Serviceplan Group nach fast 24 Jahren auf eigenen Wunsch.

