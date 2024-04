Lindy-Elektronik und der niederländische Distributionsspezialist Epatra haben eine Vertriebspartnerschaft vereinbart. Mit dem Produkt- und Dienstleistungsportfolio von Lindy sollen vor allem die Smart-Office-Partner in den Benelux-Ländern unterstützt werden.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Epatra in den Niederlanden und Belgien. Gemeinsam sind wir in der Lage, umfassende AV- und ICT-Lösungen anzubieten, den Markttrends einen Schritt voraus zu sein und unseren Kunden die bestmöglichen Lösungen für ihre sich entwickelnden Bedürfnisse zu bieten“, sagt Elia Lupi, Head of Global Sales bei Lindy.

„Lindy versteht genau, was wir brauchen, um unsere Partner und Kunden optimal zu bedienen“, sagt Hans de Blois, CEO von Epatra Benelux. „Daten, Automatisierung und Standardisierung haben für Lindy hohe Priorität. Preise, Bestände sowie Inhalte sind stets Up-to-date, die Produkte immer auf dem neuesten Stand. Diese Grundvoraussetzung ermöglichte es uns, die Marke sehr schnell in unser Smart Office Dienstleistungs- und Produktportfolio aufzunehmen.“

Die Zukunft im Büro ist smart

Die Kooperation stärkt nach Ansicht von Hans de Blois vor allem das Segment Smart Office: „Lindy versteht es besser als jeder andere Anbieter, dass ein Smart-Office-Distributor mit Dienstleistungen wie AVaaS, Installation, Beratung und SLAs einen großen Mehrwert bieten kann. Wir sind stolz darauf, diese Marke in unser Smart-Office-Ökosystem aufzunehmen und sie direkt in unser Lösungs-Portfolio einbinden zu können.“

Lindy ist nun mit 15 Vertriebs- und Serviceniederlassungen in 90 Ländern vertreten.