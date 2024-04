Im vergangenen Jahr erregte Sony mit seinen Spatial Reality Displays Aufsehen. Die Modelle ELF-SR2 und ELF-SR1 können hochrealistische Inhalte mit 3D-Effekt darstellen, ohne spezielle Brillen oder VR-Headsets einzusetzen. invidis berichtete über das Spatial Reality Display unter anderem persönlich aus einem Shop in Japan.

Auch vertikal einsetzbar

Nun hat Sony für 2024 eine ganze Reihe an Upgrades und neuen Funktionen für die Spatial-Displays angekündigt. Die interessanteste ist sicherlich die Möglichkeit, das ELF-SR2 nun auch vertikal wie ein normales Display zu installieren. Hierfür können sowohl Vesa-Halterungen eingesetzt oder entsprechende Gehäuse, zum Beispiel für Messestände, gebaut werden.

Während die herkömmliche, abgewinkelte Positionierung eine Panoramabetrachtung von mehreren Seiten ermöglicht, eignet sich die neue vertikale Ausrichtung eher für Inhalte, die die Tiefe betonen, oder für stereoskopische Videos, zum Beispiel im Side-by-Side-Format.

Mit dem Software-Update SDK2.3.0, veröffentlicht im März 2024, können Benutzer Inhalte erstellen, die auf diese neue Einstellung zugeschnitten sind. Die einzelnen Plug-ins zu den Programmen lassen sich auf der Sony-Seite herunterladen.

Für das Spatial Reality Display Plugin for Preview (BL) hat Sony den Quellcode auf Github veröffentlicht. Dadurch kann er für Funktionserweiterungen und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit genutzt werden.

Plugin for Preview erweitert

Zudem wird das Spatial Reality Display Plugin for Preview in einer neuen Version angeboten, die die Kompatibilität mit Tools zum Erstellen digitaler Inhalte verbessert. Zum Beispiel gibt es nun erweiterte Plugin-Funktionen die mit Autodesk Maya kompatibel sind. Möglich ist nun eine Entwurfsprüfung in Echtzeit, zudem wurde die Steuerung verbessert.

Neben Autodesk Maya unterstützt das Plugin auch andere Software wie Autodesk 3DS Max, Z-Brush und Blender. Alle Plugin-Varianten mit den jeweiligen Kompatibilitäten lassen sich auf der Sony-Website herunterladen.

Ökosystem erweitert

Auch der Spatial Reality Display Player erfährt ein Funktions-Update, das auf Präsentationen mit 3DCG-Modellen zugeschnitten ist. Die Version 1.1.3 beinhaltet eine Demo-Funktion und eine Option für Hintergrundmusik. Zudem können Nutzer nun den Hintergrund ihrer Modelle nach Belieben ändern und so die immersive räumliche Darstellung verbessern.

In der kommenden Version 1.2, die im April veröffentlicht werden soll, wird die Benutzerfreundlichkeit der Maus verbessert.

Schließlich wurde das Ökosystem der Spatial Reality Displays um neue Partneranwendungen erweitert, die den Benutzern eine größere Vielfalt bieten. Beispielsweise gibt es jetzt den 3D Viewer für Sketchfab, eine Plattform für die gemeinsame Nutzung von 3D-Inhalten.