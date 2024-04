In ihrer Zeit als Douglas-CEO baute Tina Müller den E-Commerce-Sektor der Parfümeriekette auf. Jetzt soll sie die 100 Jahre alte Naturkosmetikmarke Weleda modernisieren und von der Drogerie in die Parfümerie bringen. In ihrer Keynote auf der Plakadiva 2024 erzählte sie von einer ihrer ersten Aktionen als CEO des Schweizer Traditionsunternehmens, der Kampagne „Touched by Nature“, mit der Weleda die Skin-Food-Gesichtspflege einführte.

Wie Tina Müller berichtete, hatte die Aktion einen messbaren Anstieg der Verkaufszahlen der gesamten Skin-Food-Produktserie erzeugt. Einen starken Einfluss auf diesen Anstieg hatte das Medium Out-of-Home.

Tina Müller vertritt normalerweise einen konsequenten „Digital und Mobile First“-Grundsatz. Die Skin-Food-Kampagne zentrierte sich demnach auf Instagram, Youtube, Facebook, Pinterest und Tik Tok. Ergänzend aber setzte man vereinzelt Akzente auf digitalem und auch analogem Out-of-Home. Das waren vor allem Riesenposter und -Screens in allen relevanten Einkaufsstätten Deutschlands. Das Ergebnis: In allen deutschen DM-Märkten stieg der Umsatz mit Skin-Food-Produkten um durchschnittliche 40 Prozent.

In Hamburg stieg der Umsatz sogar um 79 Prozent. Der Unterschied: Hier testete die Marke eine flächendeckende OoH-Aktivierung, zusätzlich zu den Großformaten. In ihrer Keynote zog Tina Müller daraus das Fazit: „Digital und Out-of-Home ist für uns der richtige Mix“.

Bei Weleda stehen ihr zwar nicht dieselben Budgets zur Verfügung als vorher bei Douglas, doch akzentuierte OoH-Ausspielungen will sie beibehalten. Die nächsten Kampagnen und OoH-Aktionen würden schon anstehen, wie sie auf die Nachfrage von Plakadiva-Host Kai Thäsler entgegnete.

