Trison Michel Baronnier geht in den Ruhestand

Eine der langjährigsten und einflussreichsten Persönlichkeiten der europäischen Digital Signage-Branche geht in den Ruhestand: Michel Baronnier, Präsident von Trison France. Der Industrie-Veteran hatte 1992 den Digital Signage-Integratoren TMM Communication gegründet. Er machte das Unternehmen mit Sitz im französischen Montigny le Bretonneux zu einem der Top-3-Player am französischen Markt. 2018 folgte die Übernahme durch die spanische Trison Group. Die Fusion machte Trison damals zum führenden Digital Signage-Integrator Europas. Insgesamt war Michel Baronnier fast 32 Jahre lang an der Spitze von TMM und später Trison France.

Michel Baronnier gilt als Pionier im französischen Digital Signage-Markt. Das Trison-France-Team verabschiedete sich von seinem Präsidenten in einer Feier Ende März. Auf Linkedin dankte der Konzern dem TMM-Gründer mit den Worten: „Führungskräfte deines Kalibers hinterlassen einen unauslöschlichen Eindruck in den Erinnerungen der Angestellten, Mitarbeiter, Partner, Kunden und Dienstleister, mit denen sie zusammenarbeiten.“

Auch invidis dankt Michel Baronnier für seine Arbeit, mit der er die Digital Signage-Branche in Europa nachträglich prägte. Seine Thought Leadership bewies Michel Baronnier über die Jahre auch als Speaker auf zahlreichen DSS-Konferenzen.