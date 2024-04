Atlona baut sein Schulungsprogramm mit der Einstellung von Dan Williams als Regional Technical Specialist und Trainer weiter aus. Dan Williams bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Design von AV-Systemen und in der technischen Entwicklung in die neu geschaffene Position ein, die sich hauptsächlich auf die Schulung von Atlona-Partnern in verschiedenen Formen konzentrieren wird. Er berichtet an Adam Griffin, Director of Sales and Business Development, North America.

Dan Williams wird eng mit dem nordamerikanischen Schulungsteam zusammenarbeiten und Schulungen online, vor Ort und am Hauptsitz der Muttergesellschaft Panduit in Tinley Park, Illinois, anbieten. Das Tinley Park Experience Center bietet praktische Schulungen zu den Produkten und Systemen von Atlona in den Kernbereichen Zusammenarbeit, Konnektivität und Steuerung. Zusätzlich wird er den Vertrieb von Atlona durch sein Fachwissen als Vertriebsingenieur unterstützen.

„Schulungen sind in unserer Branche von entscheidender Bedeutung, da sie nie stillstehen“, sagt Dan Williams. „Es kommen ständig neue Produkte auf den Markt, und die Verlagerung auf hybride Lern- und Arbeitsplatzerfahrungen hat die Art und Weise, wie Menschen AV-Systeme entwerfen, installieren und nutzen, grundlegend verändert. Die Möglichkeit, sich darüber zu informieren, wie AV-, USB- und Steuersysteme zusammenwirken, um Probleme zu lösen, ist für die AV- und IT-Integrationsgemeinschaft von großer Bedeutung.“

„Eine der wichtigsten Aufgaben eines Herstellers ist es, die Beziehungen zu seinen Kunden durch außergewöhnlichen Service zu pflegen“, erklärt Adam Griffin. „Schulungen stehen ganz oben auf der Liste der wichtigsten Dienstleistungen für alle Kunden, vom Vertriebskanal bis hin zum Endverbraucher. Dan bringt umfassende Kenntnisse darüber mit, wie AV-Technologien und -Lösungen in unseren Kernbranchen eingesetzt werden, und wir freuen uns auf seine Beiträge.“