Viewsonic DACH Guido Forsthövel wird Head of Marketing

Viewsonic baut sein Marketingteam in der DACH-Region aus und verstärkt sich dabei mit einem Experten der IT/CE-Branche: Guido Forsthövel soll als neuer Head of Marketing DACH mit seinem Team die Präsenz von Viewsonic in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausweiten.

Guido Forsthövel blickt auf fast 30 Jahre Erfahrung als Marketingprofi bei global agierenden Herstellern in der IT/CE-Branche zurück. Zuletzt war er 14 Jahre bei BenQ als Head of Marketing & Communications DACH aktiv.

„Ich freue mich darauf, mit meinem Team die Marktpräsenz von Viewsonic in der DACH-Region zu stärken und mit integrierten Marketingstrategien, die auch auf die Bedürfnisse unserer Partner ausgerichtet sind, weitere Marktanteile im Bildungssektor und AV-Bereich zu erzielen“, erklärt Guido Forsthövel.

Antonia Schroer und Leonie Bade ergänzen Marketing

Unterstützt wird Guido Forsthövel unter anderem von Antonia Schroer, die seit fünf Jahren bei Viewsonic tätig ist. Sie wird zukünftig als Marketing Managerin DACH in erster Linie den Bildungsbereich und die AV-Themen verantworten.

Ebenfalls neu im Viewsonic-Team ist Leonie Bahde, die als Marketing Managerin DACH für die Entwicklung und Umsetzung neuer Marketingstrategien der Produktbereiche Monitore und Beamer verantwortlich ist. Die Medienkauffrau hat in Düsseldorf Marketing und digitale Medien studiert. Sie arbeitete seit 2017 bei Stepstone in unterschiedlichen Marketingpositionen.

Dominic Mein, Regional Manager DACH bei Viewsonic, kommentiert: „Ich freue mich sehr, mit Guido Forsthövel einen ehemaligen Weggefährten und äußerst erfahrenen Marketingleiter in unseren Reihen zu haben. Das neue Marketing-Team verfügt über ein tiefgreifendes Fachwissen und wird unsere Stellung im Markt weiter festigen und die nachhaltige Beziehung zu unseren Partnern fördern.“

Anzeige